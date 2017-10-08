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Поезд протаранил заглохший на переезде «КамАЗ» в Орловской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пассажирский поезд Москва–Белгород столкнулся с «КамАЗом» на железнодорожном переезде в Орловской области. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

По сообщению ведомства, ДТП произошло в деревне Волково Мценского района. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Грузовик «КамАЗ» выехал на переезд в Мценском районе и заглох. Водитель оперативно покинул кабину перед приближающимся поездом», — цитирует «Интерфакс» сообщение службы транспортного надзора.

Отмечается, что поезд в режиме аварийного торможения протаранил грузовик и протащил его несколько десятков метров.

При этом ни водитель авто, ни пассажиры, ни бригада поезда не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области столкнулись поезд и пассажирский автобус, перевозивший не менее 56 человек. Погибли 17 человек.

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