Поезд Москва–Париж остановлен в Польше из-за шторма «Ксавье»

Пассажирский поезд Москва–Париж остановлен на станции Жепин в Польше из-за временного прекращения железнодорожного движения в Германии в связи со штормовым циклоном «Ксавье». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«В связи с ураганом «Ксавье» в настоящее время закрыто движение поездов на участке Франкфурт-на-Одере–Берлин немецких железных дорог. Поезд № 23 Москва–Париж остановлен на станции Жепин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров перевезут до станций назначения автобусами.

В настоящее время в Германии полностью остановлено железнодорожное сообщение из-за шторма «Ксавье», затронуты также маршруты дальнего следования Берлин–Ганновер и Берлин–Гамбург.

В Берлине приостановлено движение пригородных электричек и автобусов.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в аэропорту Дюссельдорфа едва не разбился самый большой пассажирский самолет в мире — Airbus A380.

Ураган «Ксавье» обрушился на Европу 5 октября, затронув ФРГ, Нидерланды, Великобританию, Польшу, Швецию и Данию. Из-за стихии в Германии погибло семь человек.