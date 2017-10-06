Пассажирский самолет-гигант едва не разбился при посадке

Посадка самого большого в мире пассажирского лайнера Airbus A380 в аэропорту Дюссельдорфа попала на видео. Экипаж смог посадить самолет, несмотря на порывы бокового ветра. Самолет совершил посадку в четверг, когда многие авиарейсы были отменены из-за шторма «Ксавье», отмечает телеканал «Звезда».

Самолет принадлежал авиакомпании Emirates, он вылетел в Германию из Дубая, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Ураган «Ксавье» обрушился на Европу 5 октября, затронув ФРГ, Нидерланды, Великобританию, Польшу, Швецию и Данию. Из-за стихии в Германии погибли несколько человек, сообщал портал iz.ru.