Сирийская фармацевтическая фабрика восстановила работу

Сирийская фармацевтическая фабрика ищет сотрудников. Рук и оборудования пока не хватает, хотя планы огромные. Это единственная сохранившаяся в стране фабрика лекарств. Предприятие в Алеппо до основания разрушили террористы.

Дамасскую фабрику спасали всеми силами — перевезли в Млеху. Через несколько недель город захватили террористы. Боевики уничтожили всё оборудование, но оставили стены. Антибиотики для всей страны теперь производят здесь, в Млехе. В освобожденных городах остро нуждаются в медикаментах.