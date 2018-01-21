США пообещали в скором времени разобраться с ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) будет ликвидирована в самое ближайшее время. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед американскими военнослужащими на одной из баз у сирийской границы.

«Благодаря вашей отваге, доблести и профессионализму мы стираем зло ИГ с лица Земли. Мы покончим с ИГ уже очень скоро», — приводит ТАСС слова Пенса.

Как писал портал iz.ru, ранее Майкл Пенс заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии. Решение обусловлено не только борьбой с ИГ, но и необходимостью сдерживания Ирана.

В частности, по мнению американских властей, действия Тегерана дестабилизируют ситуацию в регионе.