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США пообещали в скором времени разобраться с ИГ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Lt. Col. Brian Fickel
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Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) будет ликвидирована в самое ближайшее время. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед американскими военнослужащими на одной из баз у сирийской границы.

«Благодаря вашей отваге, доблести и профессионализму мы стираем зло ИГ с лица Земли. Мы покончим с ИГ уже очень скоро», — приводит ТАСС слова Пенса.

Как писал портал iz.ru, ранее Майкл Пенс заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии. Решение обусловлено не только борьбой с ИГ, но и необходимостью сдерживания Ирана.

В частности, по мнению американских властей, действия Тегерана дестабилизируют ситуацию в регионе.

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