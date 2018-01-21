Франция призвала Турцию к сдержанности в Сирии

Франция призывает Турцию проявлять сдержанность в Сирии на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в этой стране, говорится в обращении французского МИДа после переговоров главы министерства Жана-Ива Дриана с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Франция внимательно относится к безопасности Турции, ее территории и ее границ. Она призывает власти Турции действовать сдержанно в сложном контексте ухудшения гуманитарной ситуации в нескольких регионах Сирии в связи военными действиями, осуществляемыми режимом Дамаска и его пособниками», — приводит «РИА Новости» заявление МИД Франции.

Париж также отметил важность доведения до конца международной антитеррористической операции и создания в Сирии условий для политического урегулирования. Франция требует от всех сторон соблюдения гуманитарного права и осуждает неизбирательные бомбардировки, в которых, в частности, упрекает власти Сирии. Париж также призвал к открытию гуманитарного доступа в Восточную Гуту, где помощь нужна 400 тыс. жителей.

Напомним, ранее Франция призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН в связи с началом наземной операции в Сирии.