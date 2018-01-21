Эрдоган призвал США не посягать на границы Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

Выступая на женском конгрессе в провинции Бурса, Эрдоган отметил, что уже неоднократно говорил об этом даже экс-президенту США Бараку Обаме. «Те, кто говорит, что за ними стоят США, не справятся с турецким народом. Это наша народная борьба», — подчеркнул президент Турции.

Кроме того, он напомнил о военной поддержке курдских вооруженных формирований в Сирии. По словам Эрдогана, США направили сирийским курдам 5 тыс. грузовиков с оружием.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в субботу, 20 января. Поводом для операции стало решение Соединенных Штатов создать «отряды безопасности», состоящие из курдов, на сирийско-турецкой границе.