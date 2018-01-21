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Пенс назвал вторую по значимости цель военного присутствия США в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Lt. Col. Brian Fickel
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США сохранят военное присутствие в Сирии не только ради разгрома террористов, но и для сдерживания «враждебного» Ирана, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«Позвольте мне сказать, что США ясно дали понять в последние дни, что мы остаемся привержены Сирии, присутствию в Сирии. Причем не только для разгрома ИГ, но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана и других действий в регионе, которые будут дестабилизировать ситуацию», — приводит ТАСС заявления Пенса во время его встречи с королем Иордании Абдаллой II в Аммане.

Напомним, ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев завил, что американские войска не имеют права оставаться в Сирии без разрешения руководства страны.

ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты сохранят военное присутствие в Сирии. По его словам, это предотвратит возрождение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в республике.

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