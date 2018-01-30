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Клинцевич назвал «ерундой» военную технику США

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Угроза новых санкций США в отношении российского оборонного сектора никак не скажется на военно-техническом сотрудничестве Москвы с ключевыми партнерами, заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Угроза новых «оборонных» санкций является проявлением очень непорядочной и недоброй конкуренции со стороны США. Проигрывают американцы рынки в военно-техническом отношении», — приводит слова сенатора агентство «Интерфакс».

«Мир знает, что американцы со своими дорогими и бестолковыми безделушками не в состоянии обеспечить безопасность ни одной страны», — подчеркнул Клинцевич. По мнению политика, как только США «со своей ерундой столкнутся с российским оружием, толку никакого они не получат».

Ранее в Госдепе США заявили, что антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб по оборонной промышленности РФ. 

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