Госдеп рассказал о «миллиардных потерях» оборонки России из-за санкций

Антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб по оборонной промышленности РФ. Некоторые страны отказались от закупки российского оружия, в результате чего Москва потеряла миллиарды долларов, заявили в Госдепартаменте США.

«С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности», — рассказал «РИА Новости» представитель Госдепартамента.

Он также добавил, что о результатах действия антиросссийских санкций был проинформирован конгресс США.

Закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA) был принят в июле 2017 года.

Как писал портал iz.ru, ожидается, что в феврале текущего года США объявят о введении очередного пакета санкций против России, который станет дополнением к CAATSA. Они будут приниматься на основе так называемого кремлевского доклада.