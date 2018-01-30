Белый дом по секрету рассказал конгрессменам о возможных санкциях к РФ

Белый дом провел закрытую встречу с конгрессменами по вопросам введения санкций в отношении России.

«Администрация провела засекреченный брифинг сегодня по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемым на данный момент», — заявил старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин.

«Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу активный надзор, чтобы возможности российского правительства торговать были существенно затруднены», — цитирует «РИА Новости» заявление сенатора. Документ распространило агентство Bloomberg.

Как писал iz.ru, ожидается, что Минфин США в ближайшее время опубликует «кремлевский доклад». Предполагается, что в него войдут лица, которые, по мнению властей США, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под американские ограничения.

По предположениям СМИ, новые санкции затронут около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников.