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Летчик-испытатель рассказал подробности о сбитом в Сирии Су-25

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Почему отличающийся отменной живучестью штурмовик Су-25 был сбит в небе над Сирией, рассказал «Известиям» боевой пилот, летчик-испытатель полковник Александр Котов.

Эксперт отметил, что пара российских штурмовиков Су-25СМ выполняла облет зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии и не была готова к атаке.

«Самолет не выполнял ударных задач и шел строго по указанному маршруту, ведя наблюдение. Пилоты не могли ожидать, что попадут под обстрел. В других условиях летчик, конечно, использовал бы весь арсенал средств защиты — противоракетный маневр, отстрел тепловых ловушек и т.д.», –– сказал Котов.

3 февраля российский Су-25, пилотируемый Романом Филиповым, был сбит террористами выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот погиб после вступления в бой с боевиками на земле.

Как стало известно, в день трагедии была низкая облачность, и пилотам пришлось уйти с безопасной высоты. Котов пояснил, почему тогда для разведки во избежание риска для пилотов не использовали беспилотники.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: Навечно в небе

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