Россия намерена уничтожить банду сбивших Су-25 террористов

Россия намерена уничтожить банду террористов, сбивших Су-25 в Сирии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«С этой провокацией мы разберемся, а это провокация, и что за ней стоит, в ближайшее время всё скажем и объясним. Точно так же накажем всех, кто сбил наш самолет, все до последнего будут уничтожены, выявлены и уничтожены до последнего, находящегося в банде. Это чтобы они понимали», — приводит его слова «Интерфакс».

Российский штурмовик СУ-25 под управлением майора Романа Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Летчик успел катапультироваться, однако оказался в районе, который контролируют террористы. Когда боевики приблизились к летчику, тяжелораненый российский офицер подорвал гранату.

Ранее 7 февраля Клинцевич заявил, что по неофициальным данным Су-25 был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла».