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Пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова похоронят в Воронеже

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Церемония похорон летчика штурмовика Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии, по желанию его семьи состоится в Воронеже. Погребение с отданием воинских почестей пройдет 8 февраля.

Тело Филипова доставили в Россию днем во вторник, сообщило Минобороны. 

Портал iz.ru писал о том, что 3 февраля штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. После катапультирования Филипов оказался в районе, который контролируют боевики. Неравный бой с террористами Филипов вел до последних минут жизни. Когда боевики приблизились к летчику, тяжелораненый российский офицер подорвал гранату.

Роман Филипов представлен к присвоению звания Героя России посмертно.

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