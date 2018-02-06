Пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова похоронят в Воронеже

Церемония похорон летчика штурмовика Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии, по желанию его семьи состоится в Воронеже. Погребение с отданием воинских почестей пройдет 8 февраля.

Тело Филипова доставили в Россию днем во вторник, сообщило Минобороны.

Портал iz.ru писал о том, что 3 февраля штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. После катапультирования Филипов оказался в районе, который контролируют боевики. Неравный бой с террористами Филипов вел до последних минут жизни. Когда боевики приблизились к летчику, тяжелораненый российский офицер подорвал гранату.

Роман Филипов представлен к присвоению звания Героя России посмертно.