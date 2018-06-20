Подрезали крылья

Сенат конгресса США решил сопроводить утверждение военного бюджета на 2019 финансовый год специальной оговоркой. Законодатели требуют заблокировать поставки Анкаре истребителей F-35 до того, как минобороны исключит Турцию из числа стран-партнеров в программе производства этих самолетов. Чем вызваны такие меры и каковы их последствия — разбирался портал iz.ru.

Законопроект еще не прошел окончательного утверждения, и формулировки могут измениться, но, скорее всего, в сторону ужесточения.

Наказание за С-400

Очевидный ответ в данном случае и самый правильный. Если не принимать в расчет терпимые, с точки зрения интересов США, попытки Турции усилиться на Ближнем Востоке, то основной причиной желания американского политбомонда создать проблемы Анкаре с передачей F-35 стала активизация военно-технического сотрудничества Турции и РФ, включая контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. Турция должна получить четыре дивизиона на сумму $2,5 млрд. При этом уже идут переговоры о возможной второй партии такого же объема.

а1 Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Попытки заблокировать сделку предпринимались давно, и давление на Анкару оказывалось по разным направлениям, от комментариев о принципиальной несовместимости С-400 с общей системой ПВО НАТО до угроз ввести санкции против Анкары. Особо эффекта они, впрочем, не возымели.

Здесь нужно отметить, что Турция уже много лет изучает возможности обновления своей системы ПВО. В начавшемся в 2007 году тендере T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System) участвовали практически все крупные мировые производители систем ПВО. В числе прочего рассматривалась возможность приобретения российских систем семейства С-300ВМ/«Антей-2500» — «двоюродных братьев» С-400 с иной архитектурой системы и логикой ее работы. В 2013 году победителем тендера был объявлен Китай, и некоторое время предполагалось, что Турция может приобрести комплексы FD-2000 (HQ-9) — китайскую версию семейства С-300П. В 2016 году тендер был аннулирован.

«Китайский вариант» тоже вызывал немалое раздражение в НАТО и США, однако российский, с учетом обострившихся отношений Москвы и альянса, стал настоящей красной чертой.

Почему F-35?

На самом деле у США не так много возможностей «как следует покарать» Турцию. Полноценный санкционный режим с отрезанием большей части военных поставок не приведет ни к чему, кроме потери НАТО ключевого участника, обладающего крупнейшей в Альянсе сухопутной армией, столетиями играющего важную роль в средиземноморской политике — особенно сейчас, в условиях масштабного ближневосточного конфликта.

а2 Истребитель пятого поколения F-35 Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.

Блокирование поставок F-35 в этих условиях, вдобавок (на данный момент) обставленное не как полный отказ от их продажи, а как требование исключить Турцию из числа партнеров производственной программы, выглядит как достаточно решительный шаг, вместе с тем не грозящий разрывом отношений.

Вместе с тем последствия этого шага могут быть достаточно масштабными. Турция рассматривает F-35 как ключевой элемент в развитии своих ВВС в средне- и долгосрочной перспективе. Сто машин этого типа в сочетании с модернизированными F-16 должны составить основу воздушной мощи страны на ближайшие десятилетия. Желая развивать собственную промышленность, Турция приложила немало усилий, чтобы стать партнером программы F-35 и участвовать в производственной цепочке этой машины — как минимум для своих ВВС.

В Турции предполагалось развернуть крупнейшее за пределами США производство двигателей P&W F135 для самолетов F-35, а так же создать основной центр ремонта двигателей этого типа для европейских стран-членов НАТО. В совокупности это предполагает миллиардные доходы в высокотехнологичной сфере на протяжении десятков лет.

Исключение Турции из программы и превращение ее в простого покупателя готовых изделий может быть воспринято Анкарой как оскорбление с труднопредсказуемым результатом.

Альтернативное пятое поколение

Пока не ясен ни точный формат американских ограничений на сотрудничество с Турцией, ни, тем более, точный ответ Анкары на эти ограничения, однако очевидно, что в случае серьезных проблем с поставками F-35 (а исключением из производственной программы дело может не ограничиться) Турция будет искать альтернативных поставщиков современных боевых самолетов. Фактически, их только два: Россия и Китай.

Китай может предложить как тяжелый истребитель J-20, так и легкий J-31, однако развитие обеих этих машин критически зависит от российского донорства технологий, так что на данный момент назвать эти самолеты полностью самостоятельными продуктами китайского авиапрома сложно.

а3 Российский многофункциональный истребитель пятого поколения СУ-57 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Более проработанным выглядит российский Су-57, создающийся как полноценный комплекс — с параллельной разработкой самолета, комплекса бортовой электроники, семейства двигателей нового поколения, новым вооружением (и модернизацией ряда старых систем) и пр. При этом отечественная промышленность заинтересована в поиске зарубежных партнеров, с учетом того, что даже крупносерийные поставки для собственных ВВС не покроют затрат на эту программу, и экспорт Су-57 представляется необходимым шагом.

Говорить о неизбежности обращения Турции за российскими или китайскими боевыми самолетами рано в любом случае. Однако очевидно, что чем глубже окажутся противоречия между Турцией и НАТО, тем больше шансов у Москвы и Пекина наладить сотрудничество с Анкарой — что принесет, определенно, и экономическую, и политическую выгоду.

Ключевым вопросом сейчас всё равно остается желание Анкары и Вашингтона сохранить свой уровень военно-технического сотрудничества и готовность обеих сторон чем-то поступиться для достижения компромисса. Как ни странно, гибкости и готовности торговаться можно ждать скорее от Турции. Надежд на вменяемые политические реакции в США, особенно там, где дело касается «русского следа», становится всё меньше.