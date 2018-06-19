Конгресс США одобрил запрет на продажу Турции F-35 из-за закупок С-400

Сенат конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, в котором содержится поправка о запрете на поставки Турции истребителей F-35.

Согласно документу, истребители пятого поколения F-35 не будут проданы в Турции, если президент США Дональд Трамп не убедит конгресс в том, что Анкара, закупая военную технику у России, не угрожает НАТО, сообщает Reuters.

Данная поправка появилась в проекте бюджета оборонного ведомства в связи с закупкой Турцией российских комплексов С-400. Свой шаг Анкара объяснила срочной необходимостью.

оссия и Турция подписали контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Это оружейное соглашение стало крупнейшим в истории двух стран.

Поставки планируется начать в марте 2020 года.

Вашингтон неоднократно выражал недовольство покупкой российских ПВО страной НАТО и даже обещал ввести санкции против Анкары и отказаться продавать Турции истребители F-35. Несмотря на это турецкие власти отказались аннулировать договор.

В мае Турция пригрозила США ответом на санкции.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки.