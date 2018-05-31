Прямой эфир

Эксперт рассказал об уникальности истребителей пятого поколения Су-57

0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов рассказал об уникальности и потенциале российских истребителей пятого поколения Су-57. Так эксперт прокомментировал заявление американского СМИ, что истребитель поколения 4++ Су-35 схож по характеристикам с новейшей российской разработкой.

Журналист The National Interest написал в статье, что Су-57 не заменит Су-35 и его ждет «не особо яркое будущее».

Летчик заявил, что убежден в обратном. По его словам, истребители Су-35 давно находятся к эксплуатации и уже достигли предела в модернизации, а Су-57 есть куда расти, передает «5 канал».

«Он (Су-57. — Ред.) уникальный по своей площади, конфигурации, по средствам защиты и опознавательным меткам. Новые материалы применяются. 35-й достиг предела, а в 57-м есть возможность унифицировать то оборудование, которое в перспективе будет работать с современными вооружениями и средствами обнаружения», — рассказал летчик-испытатель, уточнив, что равных в мире и Су-35, и Су-57 истребителей пока нет.

Накануне боевой разворот истребителя пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал плюсы истребителя Су-57 перед зарубежным аналогами
Эксперт назвал желание Турции купить российские Су-57 сигналом для США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017