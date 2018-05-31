Эксперт рассказал об уникальности истребителей пятого поколения Су-57

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов рассказал об уникальности и потенциале российских истребителей пятого поколения Су-57. Так эксперт прокомментировал заявление американского СМИ, что истребитель поколения 4++ Су-35 схож по характеристикам с новейшей российской разработкой.

Журналист The National Interest написал в статье, что Су-57 не заменит Су-35 и его ждет «не особо яркое будущее».

Летчик заявил, что убежден в обратном. По его словам, истребители Су-35 давно находятся к эксплуатации и уже достигли предела в модернизации, а Су-57 есть куда расти, передает «5 канал».

«Он (Су-57. — Ред.) уникальный по своей площади, конфигурации, по средствам защиты и опознавательным меткам. Новые материалы применяются. 35-й достиг предела, а в 57-м есть возможность унифицировать то оборудование, которое в перспективе будет работать с современными вооружениями и средствами обнаружения», — рассказал летчик-испытатель, уточнив, что равных в мире и Су-35, и Су-57 истребителей пока нет.

Накануне боевой разворот истребителя пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника.