Постоянное ужесточение Западом санкций против России вынуждает государство снижать роль американской валюты в национальной экономике. Это позволит смягчить последствия возможного ограничения долларовых расчетов для нескольких госбанков. Такая мера содержится в новом, пока не принятом санкционном пакете США.

Правительство разработало план дедолларизации российской экономики. И хотя он не является публичным, ряд представителей власти говорили, что документ не ограничит кредитование компаний в иностранной валюте или хождение доллара в России. Прежде всего этот план нацелен на плавный переход ряда международных расчетов в национальные валюты. Например, с Китаем. Это связано с постоянным ростом товарооборота между нашими странами, который может превысить $100 млрд по итогам 2018 года, в то время как товарооборот с США — в разы меньше.

В целом дедолларизация — позитивный шаг, поскольку в долгосрочной перспективе это сделает рубль более стабильной валютой. Кроме того, снижение доли американской денежной единицы в структуре импорта уменьшит инфляционные риски, которые возникают при девальвации рубля. Но чтобы достичь этой цели, нужно диверсифицировать экономику и продолжить снижать зависимость бюджета от нефтяных цен. А она по-прежнему остается на достаточно высоком уровне.

В 2018 году среднегодовая цена нефти марки Brent превышает показатель 2017 года примерно на $18. В январе–октябре этого года она в среднем стоила $73 за баррель — тогда как за весь прошлый год ее средняя стоимость составила $55. Это позволит привлечь в бюджет дополнительные 2,5 трлн рублей при совокупных нефтегазовых доходах на уровне 7,2 трлн рублей. Иными словами, это 42,4% всех доходов российской казны. В итоге бюджет складывается с профицитом на 2,14 трлн рублей. То есть вклад нефти в экономику по-прежнему высок, а для эффективной работы стране нужно действовать на нескольких направлениях: это обезопасит и экономику, и рубль от резкого изменения стоимости черного золота.

Дедолларизация экономики в целом пока идет медленно, но верно. По данным на 1 октября, вклады граждан и компаний в рублевом выражении достигли 41,8 трлн, из которых на долю депозитов в валюте или драгоценных металлов приходится 36%. Еще в апреле 2016 года их доля достигала 60%.

Рост интереса к рублевым активам появился благодаря повышению стабильности нацвалюты. Во-первых, сказалась успешная политика ЦБ по сдерживанию инфляции: в прошлом году индекс потребительских цен впервые опустился ниже 3%. Даже несмотря на ожидаемое ускорение инфляции до 3,8–4,2% до конца года из-за девальвации рубля на фоне санкционной риторики, политика регулятора остается эффективной. Еще один фактор поддержки нашей валюты — управление золотовалютными резервами. Весьма вероятно, что Центробанк наращивал вложения в золото на фоне потенциального ужесточения санкций со стороны США. Только в третьем квартале регулятор приобрел 92,2 т золота, что стало рекордным объемом в нынешнем году. В результате в долларовом выражении золотой запас оценивается примерно в 2 тыс. т. Кроме того, инвестиции в американские гособлигации сократились в несколько раз — с $96,1 млрд до $14,9 млрд. Всё это — способы застраховать активы и обеспечить стабильность и независимость экономики.

Тенденцию к дедолларизации поддерживают и нефтяные компании. 12 ноября стало известно, что Газпромнефть снизила расчеты за свое сырье в долларах с 93% до 88% и ожидает продолжения данной тенденции. Скорее всего, ближайшей заменой доллара станут евро и юань ввиду значимости европейских стран и Китая в качестве торговых партнеров России. Однако путь к снижению зависимости от доллара будет долгим: эта валюта занимает более половины мировых расчетов, а экономика всегда инерционна. Скорее всего, результат будет виден через 10–15 лет.

Автор — финансовый аналитик инвестиционной компании

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