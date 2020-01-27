Несвежая зелень: банки РФ втрое снизили обязательства перед иностранцами

Санкции оказались лучшим стимулом для дедолларизации нашей экономики. Обязательства российских банков перед нерезидентами почти за пять лет сократились более чем втрое — с $181 млрд до $59 млрд. Такие данные приводятся в докладе ЦБ об определении системно значимых кредитных организаций. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают процесс ухода от обязательств в иностранных валютах позитивным, поскольку это снижает внешние риски.

Внешнее давление

О необходимости дедолларизации и девалютизации российские власти впервые заговорили, причем на международном уровне, в связи с кризисом 2008 года. Обсуждался даже вопрос о создании альтернативной валюты. Однако на практике процесс активно не пошел.

Новым стимулом для ухода от доллара и евро стали санкции, которые ввели США и Евросоюз в 2014 году в ответ на возвращение Крыма в состав России.

«В 2014 году некоторые западные страны ввели «секторальные» санкции в отношении крупнейших банков с государственным участием, ограничения были наложены на доступ к среднесрочному и долгосрочному заемному финансированию», — напоминает в консультативном докладе ЦБ.

Кроме того, подчеркивается в документе, несколько небольших частных банков столкнулись с более серьезными ограничительными мерами. При этом проблемы возникли не только у кредитных организаций, включенных в санкционные списки. Трудности возникали и у других банков и компаний в связи с расчетами в иностранной валюте.

«В результате обязательства банковского сектора перед нерезидентами сократились с $181 млрд по состоянию на 1 января 2014 года до $59 млрд на 1 декабря 2019 года», — указывается в консультативном докладе ЦБ. При этом, подчеркнул директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов, процесс снижения обязательств перед нерезидентами не отразился на валютной ликвидности банковского сектора.

Как указывалось в обзоре ЦБ по развитию банковского сектора, в конце прошлого года запасы валютной ликвидности находились на комфортном уровне, покрывая около 40% депозитов и средств на счетах организаций или 20% всех валютных обязательств.

Снижалась в прошлом году и валютизация вкладов населения и юридических лиц. Так, к декабрю 2019-го валютизация депозитов физлиц снизилась с 21,5% до 20,6%, а организаций — с 37% до 31,1% соответственно.

Внутренний резерв

Эксперты, опрошенные «Известиями», говорят о закономерности итога политики девалютизации банковского сектора, лучшим стимулом для которой стали запретительные меры, введенные рядом стран.

— Очевидно, что такое сокращение обязательств российских банков перед нерезидентами — это тренд последних пяти лет. Он во многом обусловлен антироссийскими санкциями и взятым в связи с ними курсом на дедолларизацию отечественной экономики и банковской системы, — сказал директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

По его словам, российские банки замещали свои обязательства перед иностранными контрагентами обязательствами перед резидентами РФ: инструментами ЦБ, МБК, средствами юридических и физических лиц, а также путем выпуска долговых инструментов, чаще всего облигаций.

Действительно, благодаря хорошей сырьевой конъюнктуре и бюджетному правилу, которое предполагает сохранение сверхдоходов от продажи нефти в суверенных фондах, в стране удалось создать хорошую валютную «подушку безопасности». Так, по последним данным ЦБ, международные резервы в январе вплотную приблизились к $600 млрд (около $559 млрд на 17 января 2020 года).

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина отметила, что сейчас банки не испытывают острой потребности в валютных пассивах, поскольку направления инвестирования валютных средств довольно ограничены.

— Это связано как с отрицательными процентными ставками в европейских банках, так и с повышенным давлением валютных кредитов на капитал банков, в случае если заемщик не имеет достаточной валютной выручки, — пояснила она.

Юрий Ногин из НРА считает, что сокращение валютных обязательств за счет снижения валютных рисков может оказать позитивный эффект на отечественные кредитные организации, а также на всю финансовую систему страны.