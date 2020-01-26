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Греф рекомендовал хранить сбережения в рублях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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На сегодняшний день сбережения лучше всего хранить в рублях. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести недели» (канал «Россия 1») в воскресенье, 26 января.

Греф пояснил, что сейчас рубль является достаточно стабильной валютой. По его словам, большая часть его сбережений также хранится в рублях, часть — в долларах и часть — в евро.

10 декабря 2019 года Греф сообщал, что на российском рынке началось золотое время для ипотеки из-за снижения процентных ставок и инфляции.

В конце октября Сбербанк понизил ставки по ипотечному кредитованию на фоне снижения Центробанком ключевой ставки. В январе глава Сбербанка сообщил, что в 2020 году ставки продолжат понижаться.

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