Греф рекомендовал хранить сбережения в рублях

На сегодняшний день сбережения лучше всего хранить в рублях. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести недели» (канал «Россия 1») в воскресенье, 26 января.

Греф пояснил, что сейчас рубль является достаточно стабильной валютой. По его словам, большая часть его сбережений также хранится в рублях, часть — в долларах и часть — в евро.

10 декабря 2019 года Греф сообщал, что на российском рынке началось золотое время для ипотеки из-за снижения процентных ставок и инфляции.

В конце октября Сбербанк понизил ставки по ипотечному кредитованию на фоне снижения Центробанком ключевой ставки. В январе глава Сбербанка сообщил, что в 2020 году ставки продолжат понижаться.