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В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации. Об этом Песков рассказал журналистам в пятницу, 24 января.

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«Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка. И не только Сбербанка. Вы знаете, он участвует в процессах, связанных с искусственным интеллектом, и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится», — сказал Песков.

Он отметил, что вопрос заявления Грефа об отставке лучше всего переадресовать в правительство.

23 января Греф сказал, что если стратегия Сбербанка с приходом нового акционера изменится, то он покинет свой пост.

Вместе с тем идею о том, что банк может обрести нового ключевого акционера, Греф воспринял позитивно. Он добавил, что сейчас компания находится в стадии осмысления этого решения и ведет переговоры.

22 января в Минфине рассказали о переходе акций Сбербанка от Центробанка к правительству. Однако пока прорабатывается схема сделки. Детали не разглашаются.

Герман Греф возглавил банк в октябре 2007 года, придя на этот пост с должности главы Минэкономразвития России. В 2015 году акционеры продлили его полномочия до ноября 2019 года. 8 февраля 2019 года президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие банковской системы.

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