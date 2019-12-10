Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

В настоящее время на российском рынке — «золотое время» для ипотеки в связи со снижением процентных ставок и инфляции. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мне кажется, что сейчас наступает золотое время для ипотеки — ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», — приводит слова главы кредитной организации «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в настоящее время ухудшения ситуации с ипотечными кредитами не наблюдается, передает НСН.

«Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, мы видим, что емкость этого рынка велика», — заключил он.

Ранее в этот же день Греф заявил о планах Сбербанка ввести рефинансирование ипотеки. Услуга может быть запущена в 2020 году.

31 октября Сбербанк понизил ставки по ипотечному кредитованию на фоне снижения Центробанком ключевой ставки. В тот же день аналитики центра «Дом.рф» сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.