Прямой эфир

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время на российском рынке — «золотое время» для ипотеки в связи со снижением процентных ставок и инфляции. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Своя, но не квартира: за и против покупки апартаментов
Квадратные метры в столичных апарт-комплексах на 15-20% по стоимости ниже, чем в классических ЖК

«Мне кажется, что сейчас наступает золотое время для ипотеки — ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», — приводит слова главы кредитной организации «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в настоящее время ухудшения ситуации с ипотечными кредитами не наблюдается, передает НСН.

«Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, мы видим, что емкость этого рынка велика», — заключил он.

Ранее в этот же день Греф заявил о планах Сбербанка ввести рефинансирование ипотеки. Услуга может быть запущена в 2020 году.

31 октября Сбербанк понизил ставки по ипотечному кредитованию на фоне снижения Центробанком ключевой ставки. В тот же день аналитики центра «Дом.рф» сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Греф заявил о возможности рефинансирования ипотеки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019