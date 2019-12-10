Греф заявил о возможности рефинансирования ипотеки

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генерального директора банка Германа Грефа во вторник, 10 декабря.

«Да, конечно», — ответил Греф на соответствующий вопрос журналистов. Он также уточнил, что услуга может быть запущена в 2020 году.

1 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

31 октября Сбербанк понизил ставки по ипотечному кредитованию на фоне снижения Центробанком ключевой ставки. В тот же день аналитики центра «Дом.рф» сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.