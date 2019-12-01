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Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого был показан в воскресенье, 1 декабря.

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По словам главы Банка России, ключевая ставка снижается и потенциал дальнейшего снижения тоже есть. «Оценка в 7–8% годовых в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Выступая в Совете Федерации в начале ноября, Набиуллина называла интервал в 7–8% для ипотечных ставок реальным, но «в перспективе нескольких лет» и при условии инфляции на уровне 4%.

В сообщении на сайте ЦБ, опубликованном 29 ноября, говорится, что средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 п.п. — с 9,68% годовых в сентябре до 9,4% в октябре. Это минимальное значение за последние два года.

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.

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