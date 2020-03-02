Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом в понедельник, 2 марта, свидетельствуют данные столичной торговой площадки.

По сравнению с уровнем пятничного закрытия рубль к доллару опустился на 20 копеек — до 66,7 рубля. Курс евро, в свою очередь, снизился на 35,5 копеек — до 73,5 рубля.

Кроме того, укрепляется не только российская валюта, положительную динамику демонстрирует и топливо. Так, майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 3,08% — до $51,2 за баррель.

За первую минуту торгов индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 2,1% — до 2842,35 пункта. Индекс РТС на 10:01 (мск) поднялся на 3,1% и составил 1339,70 пункта.



Вместе с тем 28 февраля, в пятницу, индекс РТС обвалился на 7,68%, до 1279,74 пункта по состоянию. Аналитики связали это с новостями о распространении коронавируса.

В тот же день цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.