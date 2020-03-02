Прямой эфир

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом в понедельник, 2 марта, свидетельствуют данные столичной торговой площадки.

По сравнению с уровнем пятничного закрытия рубль к доллару опустился на 20 копеек — до 66,7 рубля. Курс евро, в свою очередь, снизился на 35,5 копеек — до 73,5 рубля.

Кроме того, укрепляется не только российская валюта, положительную динамику демонстрирует и топливо. Так, майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 3,08% — до $51,2 за баррель.

За первую минуту торгов индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 2,1% — до 2842,35 пункта. Индекс РТС на 10:01 (мск) поднялся на 3,1% и составил 1339,70 пункта.

Вместе с тем 28 февраля, в пятницу, индекс РТС обвалился на 7,68%, до 1279,74 пункта по состоянию. Аналитики связали это с новостями о распространении коронавируса.

В тот же день цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020