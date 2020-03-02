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Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта.

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.

Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.

28 февраля глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российская национальная валюта дешевеет в связи со снижением цен на нефть, однако бюджет страны защищен от колебаний стоимости углеводородов. По словам министра, даже при цене нефти около $30 за баррель бюджет страны сможет финансировать расходы.

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