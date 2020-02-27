Курс евро на Мосбирже превысил 73 рубля впервые за полгода

Курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 73,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные сайта «Московской биржи» в четверг, 27 февраля.

Последний раз курс евро находился выше этого значения 5 сентября 2019 года — тогда он достиг 73,1 рубля.

Курс доллара по состоянию на 18:55 мск четверга повысился на 1,36% — до 66,36 рубля.

Ранее в этот же день сообщалось, что курс евро превысил отметку в 72 рубля, побив предыдущий рекорд от 12 сентября 2019 года. Курс доллара по данным на утро четверга составлял 65,8 рубля.