Поставка по кредиту: для экспортеров готовят новую меру поддержки

Для российских экспортеров из сектора малого и среднего бизнеса разрабатывают дополнительные финансовые стимулы. Этим занимаются Российский экспортный центр (РЭЦ), Корпорация МСП и банки, сообщила «Известиям» глава РЭЦ Вероника Никишина. В частности, таким организациям могут позволить обеспечивать кредиты госгарантиями, выданными под поручительство РЭЦ по зарубежным контрактам бизнеса. Это решит проблему залога, которого некрупным компаниям часто не хватает, снизит ставки на 1–2 п.п. и увеличит объемы поставок МСП за рубеж, оценили эксперты.

Льготы надежным

Инициатива по поддержке кредитования малых компаний-экспортеров с помощью гарантий под обеспечение контрактами принадлежит «Опоре России». Организация даже поднимала эту тему на февральском совещании с Эльвирой Набиуллиной в ЦБ, рассказал «Известиям» ее глава Александр Калинин. По его словам, нововведение должно быть направлено на «надежных» поставщиков, которые заключают контракты с помощью РЭЦ и страхуют риск неплатежа у ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ). Если оно будет реализовано, то снимет проблему залога, которая сегодня сильно препятствует выдаче займов МСП.

— Малым компаниям, и особенно экспортерам, часто не хватает залога по кредитам. Поэтому должен быть налажен механизм, когда надежные контракты о поставке банк принимает как обеспечение либо корпорация выдает под них свою гарантию, — уверен Александр Калинин.

Предложения в части гарантий под экспортные контракты действительно прорабатываются группой РЭЦ, Корпорацией МСП и коммерческими банками, причем уже продолжительное время, рассказала Вероника Никишина «Известиям». По мнению главы РЭЦ, запуск такого механизма позволит объединить возможности госструктур для того, чтобы упростить получение поддержки наиболее широкому сегменту бизнеса — организациям категории МСП.

— В такой конструкции страховка ЭКСАР предоставляет защиту от рисков, связанных с экспортом, а гарантии — от рисков по кредитам малому бизнесу. Это должно придать новый импульс развитию финансирования МСП, причем именно тех, кто активно занимается поставками несырьевой продукции, — заявила Вероника Никишина.

В Корпорации МСП «Известиям» сообщили, что поддерживают создание подобных «коробочных» решений для экспортеров. Уже разработаны проекты гарантийных продуктов, которые предусматривают поддержку выполнения контрактов малыми фирмами на поставку несырьевой неэнергетической продукции, а также инвестиций в экспортно ориентированные производства.

В Минэкономразвития на запрос «Известий» заявили, что совместно с РЭЦ регулярно обсуждают способы поддержки субъектов МСП из числа экспортеров. В ведомстве не уточнили, одобряют ли конкретную инициативу «Опоры России». В ЦБ не ответили на вопросы «Известий».

Ставки ниже, объемы выше

«Известия» спросили крупнейшие кредитные организации о том, как они относятся к подобным нововведениям. Директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин сообщил, что в курсе планов по созданию новой программы, так как помощь экспортерам и импортерам — одно из стратегических направлений для кредитного учреждения. По его словам, дополнительная поддержка поставщиков из малого бизнеса очень востребована из-за того, что существующие программы сложны для небольших фирм. Трудности вызывает, например, необходимость разрабатывать специальные корпоративные программы, проходить отбор, принимать на себя обязательства по поддержанию объема экспорта, констатировал Сергей Норицин.

В «Сбере» заявили, что помощь предприятиям-экспортерам сегмента МСП важна для развития российской экономики. Однако там отметили, что эффективность внедрения «коробочного» решения будет зависеть от параметров продуктов, включенных в «сборку», — в первую очередь от размера вознаграждения Корпорации МСП за гарантию, величины страховой премии, а также сроков оформления гарантии и страхового покрытия.

Cтоимостные условия экспортного займа зависят от нескольких факторов, среди которых сумма и срок кредитования, обеспечение, история потенциального заемщика, отметили в ВТБ. Там также поддержали инициативы, направленные на повышение доступности кредитования для компаний малого и среднего бизнеса.

Займы с гарантиями под экспортные контракты — хорошее дополнение к уже существующему набору мер поддержки предпринимателей от Корпорации МСП и РЭЦ, согласился председатель «Деловой России» Алексей Репик. При этом выход на иностранные рынки — непростое решение, которое заставляет компании серьезно отходить от привычной траектории работы, отметил он. В последние годы с развитием e-commerce и вниманием государства к экспортерам за рубежом успешно действуют организации, которые раньше не могли преодолеть пределы своего региона, отметил Алексей Репик.

Наличие гарантии Корпорации МСП улучшит условия заимствования, спрогнозировал председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Это позволит снизить ставку на 1–2 п.п., так как выручка будет застрахована и банки не будут опасаться больших рисков, отметил он.

Позитивно запуск программы отразится и на физических объемах несырьевого экспорта. По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, она будет иметь эффект прежде всего для экспортеров, которые уже имеют планы по выходу на зарубежные рынки и обладают клиентской базой там. В основном это бизнесы, работающие в высокотехнологических направлениях, таких как ИТ и телекоммуникации.

Эксперт также отметил, что несырьевые поставки малых компаний продемонстрировали устойчивость в условиях пандемии. По расчетам НРА, основанным на данных ФТС, за девять месяцев 2020 года они составили $24,5 млрд, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде 2019-го.