Поставки сладки: Россия может нарастить экспорт нефти в США

Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США в 2021 году могут вырасти на 5% по сравнению с прошлым годом, или на 10 млн баррелей. Такой прогноз дали «Известиям» аналитики. В 2020-м Россия поставила в США 196,9 млн баррелей на $8–8,5 млрд. Соединенные Штаты — крупный импортер нефти, сегодня страна добывает около 11 млн баррелей в сутки, а потребляет почти 20. По итогам второго полугодия 2020-го Россия вместе с Канадой и Мексикой вошла в топ-3 экспортеров нефти в США, опередив Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. На днях экс-президент Штатов Дональд Трамп отметил, что при Джо Байдене страна будет зависеть от российской и ближневосточной нефти.

Потенциальные заработки

В 2021 году поставки нефти и нефтепродуктов из России в США могут увеличиться на 5%, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. За 2020 год РФ поставила в Штаты 196,9 млн баррелей, в этом году объем поставок может увеличиться на 10 млн баррелей, отметила аналитик.

— В прошлом году российские экспортеры продали в США нефти и нефтепродуктов примерно на $8–8,5 млрд. В этом году этот показатель может преодолеть уровень $9 млрд. Но это осторожный прогноз, поскольку цена нефти демонстрирует устойчивый рост. По итогам холодного февраля она подорожала почти на 17%, — сказала эксперт.

С 2010 по 2020 год среднемесячный объем поставок отечественной нефти в Штаты находился в диапазоне от 11 млн до 21 млн баррелей, отметила Анна Бодрова.

Поставки сладки_3 Нефтяные качалки в Сургуте Фото: ТАСС/Алексей Андронов

— Поставки российской нефти в США уверенно пошли в гору с апреля 2019 года. В октябре 2020-го они достигли уровня 20,5 млн баррелей. По итогам второго полугодия 2020-го Россия вместе в Канадой и Мексикой вошла в топ-3 экспортеров нефти в США, опередив Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, — заключила аналитик.

На днях экс-президент Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) выступил с утверждением, что при Джо Байдене США будут зависеть от российской и ближневосточной нефти.

Объемы импорта черного золота в Штаты, в том числе из России, могут расти по мере увеличения спроса на энергоносители и восстановления экономики в этой стране после мирового кризиса, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— США всегда импортировали большие объемы нефти, только в 2020 году они стали нетто-экспортерами. И это было связано не с достижениями администрации Трампа, а с особенностями 2020 года — резким падением спроса на нефть и нефтепродукты как в самих США, так и в других странах мира. На это вряд ли повлияют и какие-либо решения администрации Джо Байдена, — заявил аналитик.

Поставки сладки_2 Нефтеперерабатывающий завод в Филадельфии, штат Пенсильвания, США Фото: REUTERS/David M. Parrott

США добывают достаточно большой объем нефти, но по своим характеристикам она не является приемлемым продуктом для местных НПЗ, подчеркнул Александр Фролов.

— Страна производит легкую и сверхлегкую нефть. Для получения требуемой с точки зрения НПЗ корзины продуктов необходимо смешивать ее с нефтью более тяжелой либо с нефтепродуктами вроде мазута, что и делается, — добавил эксперт.

Потреблять по-крупному

Последняя статистика минэнерго США говорит о том, что общий уровень нефтедобычи в стране балансирует вокруг отметки 11 млн баррелей, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов. За последние 10 лет добыча черного золота в Штатах выросла вдвое, но этого количества недостаточно для американской экономики, которой требуется около 19,5 млн баррелей, добавил аналитик.

В США растет спрос на высоковязкую нефть из-за санкций в отношении Ирана и Венесуэлы — эти государства не поставляют сырье в Штаты, чем пользуются другие страны, в том числе и Россия, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Ранее США импортировали из Венесуэлы ежемесячно около 15–20 млн баррелей нефти и около 2 млн баррелей нефтепродуктов.

— Российский сорт Urals подходит для американских НПЗ — это дешевле, чем перестраивать технологию переработки собственной нефти, — добавил эксперт.

Поставки сладки_1 Нефтяные буровые установки в Нью-Мехико, США Фото: REUTERS/Nick Oxford

При этом санкции, введенные США против России, продуманы таким образом, что на поставки сырья и нефтепродуктов из России не влияют, заключил аналитик.

Дефицит нефти в Соединенных Штатах в большей степени закрывают поставками из соседних стран — Канады и Мексики, отметил генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев. Также значимые поставщики черного золота в США — Колумбия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Эквадор, добавил эксперт.

— Помимо прочего, в дальнейшем США могут нарастить импорт из Ирана в случае, если примут решение о возвращении в ядерную сделку. Иранская нефть по своим свойствам может конкурировать с российскими поставками, и потенциал увеличения ее добычи в течение года составляет порядка 1,5 млн баррелей в сутки, — добавил аналитик.

Хотя прямые поставки венесуэльской нефти в США приостановлены, потенциал роста импорта именно российской нефти в США может быть ограничен из-за наличия многих других альтернативных поставщиков, отметил Асхат Сагдиев.

В Минэнерго России на момент публикации не ответили на запрос «Известий» .