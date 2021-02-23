Черная зима: как аномальные морозы влияют на нефтяные цены

В американском штате Техас этой зимой зафиксированы аномально низкие температуры. Кроме очевидных неприятностей для населения южного региона США, проблемы и у индустрии: ломается оборудование на предприятиях нефтедобычи, закрываются НПЗ, сокращается добыча сырья . Эксперты, опрошенные «Известиями», рассуждают, как эта ситуация отразится на мировых рынках в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе.

Арктический циклон принес в Техас аномальные, до минус 20 градусов морозы и снежные бури. Возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией, не справляется транспортная инфраструктура. В плачевном состоянии оказалась и главная промышленная отрасль штата — нефтедобыча.

Наиболее чувствительный удар пришелся на Пермский нефтегазоносный бассейн, где сконцентрированы крупнейшие залежи сланцевой нефти. Добыча упала на 1 млн баррелей в сутки, а это примерно четверть всей суточной добычи в США. Существенно снизили загрузку или вовсе приостановили работу нефтеперерабатывающие заводы компаний Motiva, Total SE, Exxon Mobil.

Рынки отреагировали на вынужденную заморозку небольшим ростом цен за баррель нефти, вызванным временным дефицитом добычи.

Но что именно повлияет на нефтяные котировки в дальнейшем?

На цены повлияют не морозы

Погодные условия приостановили добычу в Техасе, но на стоимости нефти это сказалось не сильно, полагает аналитик компании SoftLink Дмитрий Лукашов.

« Котировки Brent с начала снежной бури в Техасе выросли всего на 5%. Это не так много: с начала текущего года рост составил 24%. Скорее всего, участники рынка решили, что холодная погода в Техасе — временное явление и добыча восстановится, как только потеплеет. На стоимость нефти больше, чем морозы, повлияет другой фактор — встреча стран-участниц ОПЕК+ 4 марта 2021 года. Ожидается смягчение ограничений на добычу. Косвенно на решение могут повлиять падение спроса на сырую американскую нефть и рост запасов, ведь неделей ранее запасы нефти в США сократились в четвертый раз подряд и достигли минимума с марта 2020 года», — считает эксперт.

Черная зима1 Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Omar Marques

Роста не будет

Февральское сокращение добычи сланцевой нефти вызвало кратковременный дефицит на мировом рынке, но объемы преднамеренно уменьшают с конца октября 2020 года для роста цен, рассуждает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин . «Таким образом, участники рынка отыграли фактор дефицита, и серьезного роста котировок нефти ожидать не стоит».

Наиболее вероятный сценарий, по мнению эксперта, — это сокращение дефицита с уходом холодов и ожидаемым смягчением квот по итогам мартовской встречи стран-членов ОПЕК+.

Производство нефти в США упало: прогноз на первый квартал 2021 года — 7,5 млн баррелей в сутки. Это на 1,5 млн баррелей в сутки ниже, чем аналогичный показатель в 2020 году. Сланцевая нефть занимает большую долю в общей американской нефтедобыче, и погодные корректировки повлияли на баланс на мировом рынке.

Для стабилизации рынка важным оказался инструмент сокращения добычи. « За тот же период страны-участницы ОПЕК+ сократили производство на 3,5 млн баррелей в сутки. Экономическая ситуация выравнивается, мировой спрос растет из расчета 0,5 млн баррелей в сутки, а значит, по крайней мере по итогам первого квартала 2021 года, мы увидим дефицит предложения почти на 2,1 млн баррелей в сутки », — резюмирует Тимонин.

Черная зима2 Фото: Getty Images/Bloomberg/Matthew Busch

Цены вырастут

Предварительные оценки влияния аномальных морозов на добычу нефти в южных штатах США сильно варьируются, от 1 до 4 млн баррелей в сутки, или 9–36% от уровня добычи США, о тмечает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.

«Мы считаем, что снижение добычи нефти носит временный характер и в ближайшие пару недель, согласно заявлениям нефтегазовых компаний в Техасе, производство нефти будет полностью восстановлено. Стоит отметить, что на фоне восстановления нефтяных цен с середины прошлого года объем добычи сланцевой нефти также начал активно расти (+10% относительно майского минимума). Текущие котировки WTI свыше $55 за баррель превышают точку безубыточности производства сланцевой нефти, и в течение 2021 года мы ожидаем продолжения роста ее добычи », — резюмирует эксперт.

Некоторые участники рынка до сих пор пренебрегают американской сланцевой нефтью при составлении прогноза, но это ошибка, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. « Техасские морозы аукнутся на рынке, и восстановление добычи будет долгим. Резко нарастить темпы не получится физически, такова специфика сланцевой добычи. Несомненно, на показателях скажутся и последствия кризиса 2020 года, когда ежемесячно банкротилось по несколько компаний. Тем не менее сланцевая отрасль восстановится, и чем выше цена за баррель, тем быстрее».

Согласно прогнозу WMT Consult, на фоне сокращения предложения нефти цены в течение года могут вырасти до $70 за баррель.

Черная зима3 Фото: ТАСС/AP Photo/LM Otero

Сланцевая добыча напрямую зависит от котировок

Снижение сланцевой добычи приведет к росту цен на нефть, полагает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Однако надо понимать, что сланцевая отрасль имеет достаточно высокую чувствительность и скорость ответа на изменение ценовой конъюнктуры, — говорит Салихов. — Поэтому рост цен на нефть повлечет за собой восстановление добычи сланцевой нефти. Особенно благоприятная цена для увеличения темпов — $55–60 за баррель, согласно текущим опросам топ-менеджеров нефтегазовых компаний Резервным банком Далласа ».

По прогнозу ВШЭ, цены будут колебаться в пределах $40–50 за баррель, и в ближайшие годы уровень добычи будет стабильным.

В то же время, по мнению Салихова, снижение сланцевой добычи — позитивный фактор для российских компаний. «Это означает более высокие цены в данный момент, а также возможность увеличить российский экспорт нефти за счет снижения доли США на мировом рынке».