Горячая зима для нефти: цены вернулись к докризисным уровням

Цены на нефть с начала 2021 года воспрянули и установились на отметках выше $50 за баррель, а марка Brent достигла максимумов с начала «коронавирусного» кризиса. Столь резкое подорожание было вызвано множеством факторов — от добровольного решения Саудовской Аравии снизить добычу на миллион баррелей в день до холодной зимы, которая повысила спрос на все виды топлива. Однако есть серьезные опасения, что долго такая ситуация не продлится, поскольку высокие цены подтолкнут производителей (не участвующих в соглашении ОПЕК+) нарастить добычу. Подробности — в материале «Известий» .

Практически для всех видов активов год начался позитивно, несмотря на политические потрясения в США. Американские индексы установили очередные рекорды, а биткоин пробил отметку в $40 тыс. Отличные показатели демонстрируют и разнообразные сырьевые товары, среди которых выделяется рынок углеводородов. Цены на нефть перевалили за $50, чего не было уже более девяти месяцев, причем стабилизировались на этом уровне, а марка Brent и вовсе превзошла 55-долларовую отметку.

Положительную роль в подъеме «черного золота» сыграло начало массовых вакцинаций по всему миру, добавившее инвесторам надежд на скорое избавление от кризиса. Но в случае с нефтяным рынком еще более важное значение имели локальные события. Первое из них произошло 5 января, когда агентство Bloomberg передало информацию о желании Саудовской Аравии сократить добычу в феврале и марте на миллион баррелей день в одностороннем порядке. Для нынешнего рынка миллион баррелей в день — огромная цифра, с учетом того, что всё снижение в последние полгода составляло 7,7 млн баррелей — и это позволило стабилизировать и даже немного нарастить нефтяные цены.

Вторым фактором, поддержавшим цены, стала холодная зима. Морозы обрушились на Европу и Азию, кое-где (например, в Испании) были установлены исторические минимумы. В таких условиях спрос на все виды топлива неизбежно растет. Одновременно добыча сланцевой нефти в США продолжает падать: по предварительным прогнозам спад составит около 130 тыс. баррелей в день, а в целом американская добыча на сланцах опустится ниже 7,5 млн бочек в сутки. Это чуть выше майского антирекорда, но по сравнению с прошлым летом тренд на снижение очевидный.

Горячая зима для нефти1 Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Albuquerque Journal/Jim Thompson

Проблемы со стороны предложения проявились и в сокращении коммерческих нефтяных запасов в американских хранилищах. 13 января стало известно, что они упали на 3,2 млн баррелей. Снижение запасов стало обычным делом в последние месяцы, хотя их суммарный показатель всё-таки еще на 8% выше среднего значения за последние пять лет. Однако для еще совсем недавней ситуации, когда запасы превышали многолетние показатели на четверть или больше, это большой прогресс.

Неудивительно, что две основные марки нефти демонстрируют высоты, которые еще недавно казались невероятными: Brent в определенный момент подошла к отметке в $57. Последний раз на закрытии такие цены фиксировались в феврале 2020-го, когда уверенности по поводу всемирной пандемии еще не было.

Сможет ли нефть удержать эти позиции? Успех сделки ОПЕК+ и довольно уверенный контроль производителей предполагает, что повышение к докризисным уровням может быть долговременным трендом. Но неопределенности всё еще хватает. В первую очередь, подъему цен могут воспрепятствовать сланцевые производители США, для которых цена в 50+ долларов является достаточной, чтобы генерировать положительный денежный поток.

— Ожидания начала массовой вакцинации и дополнительные добровольные ограничения добычи ОПЕК+, кроме России и Казахстана, весь первый квартал будут поддерживать цены на нефть на отметке выше 50 $/барр., — объяснила в интервью «Известиям» старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. — Однако со второго квартала появляется больше неопределенностей, среди основных — риск новых локдаунов с приходом третьей волны коронавируса и восстановления добычи нефти в США.

По словам аналитика, в феврале ожидается рекордный скачок мирового спроса на нефть — последний раз такая отметка была в аналогичном месяце прошлого года.

Горячая зима для нефти2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Wang Ying

— Это может подтолкнуть цены вверх и активизировать инвестиционную деятельность американских сланцевых компаний. При $45 за баррель они уже могут генерировать положительный денежный поток, а текущие фьючерсы позволят операторам до конца года захеджировать часть добычи на ценах WTI $51. Настроения инвесторов также ухудшаются — почти всё время с декабря нефтяные фьючерсы находятся в состоянии «бэквордации» (то есть фьючерсы на более далеко отстоящие от сегодняшнего дня месяцы стоят дешевле), что свидетельствует об ожидании роста профицита нефти на рынке.

По словам главного аналитика ТелеТрейд Марка Гойхмана, подорожание нефти носит в целом «опережающий характер»:

— Расчет в первую очередь строится на будущем фундаментальном росте спроса. Однако, по оценке ОПЕК, суточный спрос в 2021 году увеличится лишь на 5,9 млн баррелей после его снижения примерно на 10 млн баррелей в 2020 году.

Гойхман считает, что помимо США, есть и другие страны-нефтедобытчики, которые могут сыграть негативную роль в восстановлении рынка.

— С повышением цен, которое сейчас явно опережает увеличение потребностей, всё больше станут добывать и экспортировать страны, не входящие в сделку ОПЕК+, прежде всего, США. Предложение будет усилено и в случае снятия эмбарго с Ирана и ограничений с Венесуэлы, вероятных из-за победы Джо Байдена и демократов в конгрессе США. Поэтому после текущего конъюнктурного всплеска цены в первой половине года могут несколько снизиться из-за описанных обстоятельств, в диапазон $45–50 за баррель. Во втором полугодии при благоприятном развитии конъюнктуры и восстановлении деловой активности в мире они способны подняться к рубежам $56-59 за баррель Brent.

Для России стабилизация нефтяных цен — событие хорошее. В 2020 году именно спад в добывающей промышленности в значительной степени обусловил экономический кризис с падением ВВП на 3,8%.

Горячая зима для нефти3 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Более высокие цены на нефть будут способствовать росту темпов восстановления российской экономики, — рассказала аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. Доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ всё еще довольно высока и составляет порядка 30–40%, хотя наблюдается тренд на ее снижение. Вместе с тем, зависимость России от нефтяных цен не столь значительна, как в той же Саудовской Аравии, где доля доходов от продаж «черного золота» составляет около 90%. Стоит также отметить, что, согласно новым условиям сделки ОПЕК+, в феврале 2021 года, Россия увеличит добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки, тогда как остальные участники сделки (за исключением Казахстана) сократят объемы производства нефти. Таким образом, Россия получит некоторое преимущество перед другими экспортерами ОПЕК+.

В прошлом, однако, неоднократно возникали ситуации, когда общий выигрыш от роста нефтяных цен для российской экономики перекрывался подорожанием бензина (интересно, что в прошлом году он становился дороже несмотря на сильнейшую просадку цен). Вероятно, сейчас значительного подорожания топлива удастся избежать даже если нефть вырастет на $10–15. Старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов считает, что риски повышения розничных цен на бензин минимальны из-за действия специального механизма — демпфера, в рамках действия которого при высоких нефтяных котировках нефтяники получают компенсации за поддержание стабильных внутренних цен. Он уже доказал свою эффективность в периоды высоких цен на нефть в 2019 и начале 2020 годов, когда котировки превышали $60–65 за баррель. В результате, уже два года подряд темпы роста цен на АЗС не превышают инфляции.