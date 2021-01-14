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Нелегкая добыча: на рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти

По расчетам аналитиков, таково вероятное последствие нарушений сделки ОПЕК+
Фото: Getty Images/Bloomberg
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Нелегкая добыча: на рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти
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2021-01-13 14:56:45
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Несоблюдение рядом государств условий сделки ОПЕК+ может привести к появлению на рынке уже в ближайшие полгода более 2 млн баррелей лишней нефти, подсчитали для «Известий» аналитики. Речь о таких странах, как Ирак, ОАЭ, Конго, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан. В случае их демарша цена на нефть может опуститься до $40, прогнозируют аналитики. В декабре 2020 года уровень соблюдения сделки уже составил лишь 75%, что стало самым низким показателем с момента начала действия соглашения картеля в мае прошлого года. Но эксперты спешат успокоить: сценарий масштабного игнорирования его условий маловероятен. Пока же стоимость черного золота растет — его цена поднялась 13 января до $57 за баррель, что стало наибольшим значением с февраля 2020-го.

Дисциплина хромает

Экспортеры ОПЕК+ выполнили договоренность о сокращении добычи в декабре лишь на 75%, свидетельствуют данные отслеживающей движение танкеров компании Petro-Logistics. Это стало одним из самых низких уровней соблюдения сделки с момента начала действия соглашения в мае 2020 года. К декабрю страны картеля сократили добычу до 7,7 млн баррелей в сутки.

Россия продолжит соблюдать условия сделки, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Новака. Среди же наиболее вероятных нарушителей в 2021 году — те же страны, которые не выполняли в полной мере соглашение ОПЕК+ в 2020-м, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Нелегкая добыча
бензин
Фото: ТАСС/EPA/BILAWAL ARBAB
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Наиболее вероятно нарушение условий сделки со стороны Ирака, Нигерии, Южного Судана. Могут быть несоблюдения условий и Экваториальной Гвинеей и Конго, но их доля участия настолько мала, что влияния на структуру сделки не окажет, — отметила аналитик.

Недовольными могут быть и ОАЭ, которые в какой-то момент даже угрожали (хотя и неофициально) выйти из сделки, если отстающие члены картеля не компенсируют свой недостаток добычи, добавил член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

В ОПЕК+ возможные нарушения участников не прокомментировали. В посольствах стран на момент публикации не ответили.

Суммарно указанные страны могут ежемесячно поставлять на рынок более 2 млн баррелей в сутки поверх квот, посчитал аналитик QBF Михаил Бугаев. Например, Ирак и Нигерия в июле нарушали условия сделки ОПЕК+ на 851 тыс. и 315 тыс. баррелей в сутки соответственно. ОАЭ способны производить более 3,4 млн при квоте около 2,6 млн, отметил он.

Нелегкая добыча
котировки
Фото: ТАСС/EPA/MAHMOUD KHALED
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Тенденция к снижению выполнения договоренностей может оказать давление и на цены на нефть, которые сейчас находятся на 11-месячном максимуме. Впрочем, пока дополнительный объем производства нефти оказался неощутим для рынка. Brent 13 января впервые с февраля прошлого года поднялась в цене выше $57 за баррель.

Столь значимое отклонение от условий сделки среди участников картеля оказалось возможным, так как страны-поставщики завершали выполнение контрактов и увеличивали отгрузки в конце года, сказал Дмитрий Коптев.

В конце 2020-го страны ОПЕК+ рассматривали возможность увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Однако на встрече 5 января участники картеля приняли решение, что в феврале и марте 2021 года производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. Такое решение ОПЕК+ далось не сразу. Как сообщал «Известиям» источник в аппарате вице-премьера Александра Новака, встреча представителей членов картеля переносилась из-за отсутствия консенсуса.

Нынешними условиями сделки в той или иной степени могут быть недовольны абсолютно все ее участники, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Нелегкая добыча
нефть
Фото: REUTERS/Daniel Tapia

— Зачем сокращать добычу, если можно ее увеличивать? Почему ОПЕК+ наращивает добычу на объемы, которые существенно меньше предусмотренных более ранними параметрами? Даже Россия и Казахстан могут задаться вопросом, почему они увеличивают нефтедобычу только на вот этот объем, а не больше, ведь они имеют соответствующие возможности по добыче и транспортировке, — отметил эксперт.

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Дело в цене

Если объем перепроизводства в рамках ОПЕК+ достигнет 2 млн баррелей в сутки, то это неминуемо скажется на нефтяных котировках, считает Александр Фролов. Закроется окно для распродажи накопленных мировых запасов и станет возможным резкое снижение цен на Brent до $40 в моменте, отметил эксперт.

Однако одновременное и столь грубое нарушение указанными странами маловероятно, подчеркнул Александр Фролов. Скорее в рамках альянса превышение квот ограничится сотнями тысяч баррелей в сутки со стороны малых стран. В этом случае возможно понижение цены на нефть в пределах нескольких долларов, считает независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.

Расхождение мнений внутри ОПЕК+ вряд ли всерьез повлияет на мировые цены, добавил Дмитрий Коптев. Рынок нефти куда в большей степени зависит от спекулятивного фактора, то есть от настроения трейдеров, которые в первую очередь смотрят на коронавирус и состояние мирового спроса, отметил аналитик.

Нелегкая добыча
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Так, например, в недавно опубликованном ежемесячном отчете управления энергетической информации минэнерго США (EIA) говорится о росте спроса на жидкие углеводороды в мире в 2021 году на 5,6 млн баррелей в сутки, а в 2022-м — на 3,3 млн баррелей.

Эффективность сделки ОПЕК+ будет зависеть от того, насколько оперативно страны-участницы будут реагировать на изменение мировой конъюнктуры, отметил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По мере восстановления рынка важно не уступать появляющуюся долю США и другим странам, не участвующим в сделке. Тогда усилия ОПЕК+ будут во благо участникам картеля, заключил аналитик.

На курс рубля будет влиять не только цена на нефть, но и поведение глобальных рынков валюты в целом и состояние мировой экономики, добавил независимый финансовый аналитик Михаил Акопян. Низкая стоимость черного золота усилит давление на рубль, но это не будет ключевым фактором. Сейчас консенсус-прогноз цены доллара к рублю на сентябрь 2021 года — 75,65, отметил эксперт.

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