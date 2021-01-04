Источник заявил о переносе встречи ОПЕК+ из-за отсутствия консенсуса по добыче

Министры стран ОПЕК+ решили перенести встречу на вторник, 5 января, из-за отсутствия консенсуса по уровням добычи на февраль. Об этом «Известиям» сообщил источник в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака 4 января.

Как уточняется, мероприятие должно состояться в 15:30 (17:30 мск).

Соответствующее предложение поступило от министра энергетики Азербайджана, аналогичное заявление сделал министр Саудовской Аравии после перерыва в ходе встречи.

Ранее в этот день заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации по сделке.

Также сообщалось, что большинство стран-членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

На заседании мониторингового комитета решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

В середине декабря в ОПЕК сообщили, что прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году снизился на 350 тыс. баррелей в сутки, до 5,9 млн баррелей.

В начале декабря вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что РФ с января 2021 года восстановит добычу нефти почти на треть после сокращения, а новое решение по сделке ОПЕК+ полностью соответствует интересам страны.