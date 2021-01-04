Источник заявил о желании большинства в ОПЕК+ продлить уровень добычи на февраль

Большинство стран-членов ОПЕК+ выступает за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль. Об этом 4 января сообщил источник ТАСС.

При этом собеседник отметил, что Россия придерживается другой позиции.

Отмечается, что в понедельник членам ОПЕК+ предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия поддержит увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+ с февраля на 0,5 млн баррелей в сутки, если ситуация на рынке будет стабильной.

Ранее, 9 декабря, Новак сообщал, что Россия с января 2021 года восстановит добычу нефти на 31% после сокращения, новое решение по сделке ОПЕК+ полностью соответствует интересам РФ.

Из-за распространения коронавируса зимой 2020 года резко снизился спрос на углеводороды. В марте страны – участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали в апреле.

14 декабря стало известно, что прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году снижен на 350 тыс. баррелей в сутки — до 5,9 млн баррелей. Ухудшение прогноза объяснялось, в частности, ситуацией вокруг пандемии коронавируса и на рынке труда, а также влиянием этих двух факторов на рынок топлива стран ОЭСР в первой половине 2021 года.