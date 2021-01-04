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Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче на февраль

Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче на февраль

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Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник, 4 января, завершилось без рекомендации по уровням добычи на февраль. Об этом сообщили ТАСС три источника в организации.

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«Закончилось без рекомендации», — рассказал один из них.

Два других собеседника информагентства подтвердили это и добавили, что обсуждение данного вопроса продолжится на министерской встрече ОПЕК+ в полном составе.

Ранее в этот день собеседник агентства заявил, что большинство стран-членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

На заседании мониторингового комитета решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

В середине декабря в ОПЕК сообщили, что прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году снижен на 350 тыс. баррелей в сутки, до 5,9 млн баррелей.

В начале декабря вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия с января 2021 года восстановит добычу нефти на 31% после сокращения, а новое решение по сделке ОПЕК+ полностью соответствует интересам страны.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.

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