Перерыв на ОПЕК: почему нефтяной картель столкнулся с противоречиями

Причиной переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря стали разногласия стран по поводу объемов сокращений добычи нефти в 2021 году, сказали «Известиям» эксперты рынка. Саудовская Аравия выступает за продление действующих ограничений сделки, но ряд стран надеются на восстановление спроса, поэтому не склонны поддерживать такие жесткие меры. Россия придерживается позиции увеличения объемов добычи на 0,5 млн баррелей ежемесячно, говорит источник «Известий», близкий к Минэнерго. Третий сценарий — допустить увеличение добычи нефти на 1,9 млн баррелей в сутки уже с января. Неопределенность в переговоры вносит непредсказуемая ситуация на рынке: вторая волна коронавируса всё еще негативно влияет на спрос, но скорое применение разработанных вакцин от инфекции внушает всё больше веры в восстановление рынка.

Переговоры затянулись

30 ноября министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на I квартал 2021 года, сообщал министр энергетики председательствующего в организации Алжира Абдельмаджид Аттар. Финальную точку должна была поставить встреча стран ОПЕК+ 1 декабря, но заседание перенесли на 3 декабря, из-за того что участникам нужны дополнительные консультаций.

В организации до сих пор нет согласованной позиции, как регулировать добычу в следующем году. Так, некоторые участники нефтяного картеля хотят нарастить производство, пользуясь подъемом цен на нефть, другие поддерживают идею продления жестких ограничений августа–декабря 2020-го, ориентируясь на негативные прогнозы второй волны коронавируса и падения спроса, отметил независимый эксперт Вячеслав Мищенко.

Перерыв на ОПЕК Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

— Сейчас ОПЕК должна понять, насколько серьезными и длительными будут эти ограничения, какой объем добычи нужно держать, чтобы падающий спрос мог коррелировать с предложением, — добавил он.

Аналитик подчеркнул, что существуют несколько основных сценариев дальнейших решений ОПЕК+.

— Это сохранение действующих сокращений добычи до конца марта 2021 года, увеличение добычи на 1,9 млн баррелей в сутки уже с января либо постепенный ее рост в течение первого квартала следующего года, — сказал эксперт.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти в середине апреля. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. Добычу немного нарастили с августа. Она была ниже, чем в октябре 2018-го, уже на 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. По условиям сделки с начала 2021-го добыча нефти должна вырасти, тогда ее сокращение относительно 2018 года составит 5,8 млн баррелей и продлится до конца апреля 2022-го.

Основные противоречия сегодня существуют между Саудовской Аравией, предлагающей продлить действующие ограничения на первые месяцы 2021-го, и такими странами, как ОАЭ, Ирак и Кувейт, рассказал «Известиям» президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Перерыв на ОПЕК Фото: TASS/Zuma/Jeff Mcintosh

— Они недовольны тем, что фактически были вынуждены сокращать добычу сильнее в относительном выражении для выполнения своих обязательств. Россия пытается выработать компромиссную позицию и найти решение, которое устроит всех участников, — подчеркнул аналитик.

Как писали «Известия», недовольство ОАЭ могло быть связано с размером квоты, которая отведена стране в рамках сделки. При мощностях на 4 млн баррелей в сутки ОАЭ качали в октябре 2,4 млн баррелей в день, снизив добычу с начала года на 700 тыс. баррелей в сутки. 29 ноября иракский министр нефти Ихсан Абдель Джабер заявил агентству INA, что его страна не собирается требовать для себя исключительных условий в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, и подтвердил приверженность соглашениям альянса. «Известия» направили запросы в посольства стран, на момент публикации там не ответили.

Россия рассматривает возможность поэтапного увеличения нефтедобычи в 2021 году — на 0,5 млн баррелей с января каждый месяц, что может стать компромиссным вариантом, сказал «Известиям» источник, близкий к Минэнерго.

В ОПЕК и Минэнерго на запрос «Известий» не ответили. В пресс-службе аппарата вице-премьера Александра Новака отказались от комментариев.

В надежде на восстановление

Ряд стран могут сомневаться в необходимости продления жестких ограничений, так как разработка вакцины дала надежду на восстановление глобального трафика и потребления нефти, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Как писали «Известия», в ноябре нефть марки Brent превысила свой пик с марта на новостях о том, что российская вакцина «Спутник V» при очередном промежуточном испытании показала эффективность выше 95%, а препарат британской компании AstraZeneca Plc — 70%.

Перерыв на ОПЕК Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Также за последний год страны-экспортеры сильно потеряли в доходах из-за глобального провала спроса и перепадов цен на сырье, отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

— В таких условиях может быть непросто договориться о пролонгации соглашений до марта следующего года. Скорее всего, добыча начнет увеличиваться с января 2021-го, — считает Олег Богданов.

При этом все указанные сценарии приемлемы для российской экономики, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Если ограничения будут продлены, то цены могут подняться выше $50 за баррель. А если нет, Россия сможет увеличить объемы своего экспорта, что также сыграет в плюс, говорил «Известиям» эксперт.