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Жителям Техаса прислали счета за электричество на тысячи долларов

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Ряду жителей штата Техас пришли счета за электричество на тысячи долларов в связи с экстремально холодной погодой. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает телеканал WFAA.

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Как уточняется, многие жители США подписаны на плавающие тарифы, и стоимость электроэнергии зависит от рыночной цены на электричество. На фоне низких температур спрос на нее начал расти, и оптовая стоимость электроэнергии резко увеличилась с $50 до $9000.

В частности, один из жителей Техаса получил счет на $1 тыс., при этом температура в его доме поддерживалась на уровне 16 градусов. Еще одной семье выставили счет на $3,8 тыс., хотя за весь 2020 год она заплатила 1,2 тыс.

Кроме того, один техасец должен будет заплатить по счетам $17 тыс.

Ранее в этот же день сообщалось, что из-за аномальных холодов в США погибли 47 человек. Известно, что часть людей скончалась от гипотермии, другие погибли при ДТП, некоторые скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться. Их личности предстоит установить.

По последним данным, от суровой погоды в США продолжают страдать более 100 млн американцев, а в наиболее пострадавших районах Техаса всё еще идут снегопады. Кроме того, почти половина жителей штата — 13 млн — не имеет доступа к чистой проточной воде.

Сообщалось, что из-за холодов жители Техаса вынуждены были ставить палатки прямо в домах, чтобы сохранить в них тепло.

16 февраля сообщалось, что из-за сильного похолодания 24 американских города обновили температурные рекорды. Более 150 млн американцев, проживающих в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности. В ряде городов было отключено электричество, дороги покрылись льдом, из-за чего ожидаются сильные пробки.

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