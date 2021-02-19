Число жертв аномально холодной погоды в США увеличилось до 47

Почти 50 человек погибли из-за анормально холодной погоды в США. Об этом в пятницу, 19 февраля, информирует издание The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Как уточняется, начиная с воскресенья в стране жертвами холодов стали не менее 47 человек, из них 30 скончались в Техасе. Газета, как говорится в публикации, основывалась на установленных случаях смерти в результате действия погодных условий или подозрения на смерть по этой причине. Однако реальное число погибших намного выше, указывает издание.

Известно, что часть людей скончалась от гипотермии, другие погибли при ДТП, некоторые скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться. Их личности предстоит установить.

Утром в этот же день сообщалось, что в семи американских штатах в результате суровых зимних условий скончались 34 человека. Больше всего смертей было зарегистрировано в штате Техас: там из-за непогоды погибли 20 американцев.

По последним данным, от суровой погоды в США продолжают страдать более 100 млн американцев, а в наиболее пострадавших районах Техаса всё еще идут снегопады. Кроме того, почти половина жителей штата — 13 млн — не имеет доступа к чистой проточной воде.

Сообщалось, что из-за холодов жители Техаса вынуждены были ставить палатки прямо в домах, чтобы сохранить в них тепло.

16 февраля сообщалось, что из-за сильного похолодания 24 американских города обновили температурные рекорды. Более 150 млн американцев, проживающих в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности. В ряде городов было отключено электричество, дороги покрылись льдом, из-за чего ожидаются сильные пробки.