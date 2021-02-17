Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Общество
Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта снизилось наполовину
Мир
Более 20 городов США обновили температурный рекорд
Общество
На Сахалине закрыли дороги из-за мощного циклона
Мир
Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России
Спорт
Одна из японских префектур хочет отказаться от эстафеты олимпийского огня
Мир
США заявили о способности Ирана обогатить ядерный материал для оружия за 3 месяца
Культура
Цифровое произведение искусства впервые выставили на аукцион Christie’s
Общество
Власти обсуждают ограничение плотности застройки в Москве

Жители Техаса греются в своих домах с помощью палаток из-за снежной бури

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снежная буря, которая обрушилась на американский штат Техас, вынудила оставшихся без электроэнергии местных жителей ставить палатки прямо в домах, чтобы сохранить в них тепло. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает «РИА Новости».

Под разным градусом: эта зима бьет рекорды по перепадам температуры
Эксперты отмечают всё большее «расшатывание» климата, но прихода весны ожидают по графику

Один из жителей штата Альфонсо Лара из района Даллас-Форт Уорт рассказал агентству, что живет без электричества уже 12 часов. По его словам, у кого-то электричества нет уже больше дня. Собеседник сравнил установившуюся в штате погоду с Армагеддоном. Он добавил, что во многих продуктовых магазинах опустели полки, поскольку люди бросились в панике скупать продукты. Кроме того, по словам Лара, сложно найти дрова и древесный уголь, чтобы приготовить еду. Сам он успел запастись водой и продуктами на неделю, вскипятил воду благодаря небольшим запасам дров.

В беседе с агентством жительница Остина Дженнифер Фидлер рассказала, что с ночи 15 февраля живет без электричества. Из-за этого ей приходится надевать больше одежды. Из-за того, что в доме плиты электрические, у нее нет возможности нагреть воду или приготовить горячую пищу, потому ей приходилось есть крекеры.

Другой местный житель Эндрю Лопес рассказал, что у него нет электричества уже 32 часа. Чтобы бороться с холодом, он установил палатку внутри дома, накрыл сверху покрывалами и спит там вместе со своими собаками. Он признался, что у него есть заготовленная вода, еда и укрытие, но он никогда не видел в своем городе снега. Минусовые температуры и ранее могли заблокировать жизнь в городе, но никогда раньше не отключали электроэнергию, пишет НСН.

Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.

16 февраля сообщалось, что из-за сильного похолодания 24 американских города обновили температурные рекорды. Более 150 млн американцев, проживающие в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности. В ряде городов было отключено электричество, дороги покрылись льдом, из-за чего ожидаются сильные пробки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021