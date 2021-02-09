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Под разным градусом: эта зима бьет рекорды по перепадам температуры

Эксперты отмечают всё большее «расшатывание» климата, но прихода весны ожидают по графику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Под разным градусом: эта зима бьет рекорды по перепадам температуры
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2021-02-08 18:24:19
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Первые два месяца зимы оказались гораздо холоднее, чем декабрь и январь год назад. Осадков тоже выпало больше. А одним из наиболее характерных признаков зимнего сезона-2020/21 стала частая и резкая смена погодных процессов, рассказали «Известиям» в центре «Фобос». Это связано с увеличением числа циклонов и антициклонов то со стороны Арктики, то, напротив, с южных территорий, отмечают климатологи. По словам экспертов, эта тенденция продолжится и в будущем. Температурные скачки становятся причиной сбоев в вегетации растений, когда в декабре в Москве цветет магнолия, а в январе в Сочи — мимоза.

Жара со снегопадами

Хотя подводить итоги зимы еще рано, уже можно сказать, что в этом году она выдалась существенно более холодной по сравнению с прошлой. И осадков выпало значительно выше, чем год назад. Однако на 8 февраля нынешняя зима все еще остается на пару градусов теплее климатической нормы, рассказал «Известиям» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С горки на горку
Зима в Сочи

Зима в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Одним из наиболее характерных признаков зимы сезона-2020/21 стала более частая и резкая смена погодных процессов. В качестве примера: на юге России в январе и феврале в отдельные дни фиксировали рекордное тепло — до +20 градусов, которое мгновенно сменялось обильными снегопадами, когда выпадало по 20 см снега. А на Урале и в Приволжье морозы до –30 градусов резко сменялись околонулевой температурой и дождями, — отметил специалист.

Зима теплеет примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима выдалась рекордно теплой, а в этом — заметно холоднее. Так будет происходить и дальше, считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

С горки на горку
Городской пруд в Екатеринбурге

Температура в Екатеринбурге опустилась ниже 30 градусов

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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По мере того как теплеет Арктика, граница между северной полярной областью и умеренными широтами становится более подвижной. Вторжение воздушных масс с Арктики и с юга наблюдалось всегда, но сейчас этот процесс стал более интенсивным. Поэтому мы видим непривычно резкую перемену погоды. И действительно, размах порой достигает 20 градусов за один-два дня, — подтвердил эксперт.

Это вполне закономерно, отметил он, физика процессов говорит о том, что произошло усиление парникового эффекта. Именно он «расшатывает» климат, и этот процесс только нарастает.

— К примеру, будет наблюдаться всё более неравномерное выпадение осадков. Если говорить про европейскую часть России, то осадков и снега станет больше, при этом выпадать они начнут за меньшее количество раз. То есть не за пять небольших снегопадов, а за один сильный, — подчеркнул специалист.

Весна по графику

Для столичного региона прошлая зима стала рекордно теплой — на 8 градусов выше нормы. Нынешние декабрь и январь оказались существенно холоднее — на 8 февраля средняя температура в столице держится в районе –6 градусов, что лишь на два градуса превышает климатическую норму, рассказал Михаил Леус.

— Интересная картина наблюдается и по осадкам. Пока что их выпало меньше, чем в прошлом году: 102 мм, тогда как в прошлом году — 128 мм. При этом максимальный снежный покров в прошлом году составил 11 см, а в этом — уже больше 40 см. Это связано с тем, что из-за теплой погоды в прошлом году большая часть осадков выпадала в виде дождя или мокрого снега, который быстро таял. В нынешнем феврале Москва еще доберет количество осадков. К концу недели мы увидим, что снегопады в центре европейской России и, в частности, в Москве будут и сильными, и продолжительными, — рассказал он.

С горки на горку
Зима в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин


В прошлую зиму в столице отметили 10 тепловых рекордов, добавил Михаил Леус. А в этом пока только один и, вероятно, больше мы их в этом зимнем сезоне не увидим, считает он.

— Сейчас в Москве температура существенно ниже нормы, на 6–10 градусов. Нас ждет некоторое потепление, но мы всё равно останемся в зоне низких температур, — отметил эксперт.

Велика вероятность того, что до конца февраля мы еще не раз увидим на термометре отметку в –20 градусов. По климатической норме весна приходит в столичный регион к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля. По оценкам метеоролога, в этом году она наступит по графику, как и должно быть по средним многолетним данным.

— Хотя это не значит, что в марте не будет оттепелей или, наоборот, заморозков. Может быть и то, и другое, — уточнил Михаил Леус.

Под разным градусом
Парк после снегопада в Москве

Парк после снегопада в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Раньше срока

Эта зима действительно характерна большими температурными контрастами или аномалиями, подтвердила ведущий научный сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии главной геофизической обсерватории им. А. Воейкова Виктория Мирвис.

— Аномалиями мы называем отклонения от средних многолетних значений. Этой зимой мы наблюдаем, что область с температурой выше нормы соседствует с областью, где температура ниже нормы. Это связано с режимом циркуляции атмосферы: активно идут атмосферные процессы — циклоны и антициклоны, которые перемещаются и вызывают резкие смены погоды, — объяснила она.

Например, средние температуры в центральной России в этом году ниже прошлогодних, а вот в Краснодарском крае январь побил рекорды по теплу. Так, в Сочи 13 января был зафиксирован 21 градус тепла. За всю историю метеонаблюдений это стало абсолютным рекордом.

Погодные контрасты влияют на растения. Так, в декабре 2019 года в Москве из-за аномального тепла распустились магнолии, а в январе этого года в Сочи из-за плюсовых температур на два месяца раньше времени зацвела мимоза.

С горки на горку
Цветущее дерево мимозы в Сочи

Цветущее дерево мимозы в Сочи в феврале

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В целом же в отличие от прошлого года растения хорошо переносят нынешнюю холодную и снежную зиму в центральной России, отметил в разговоре с Известиями биолог, агроном Михаил Воробьев.

— Прошлая зима была теплой и малоснежной. Казалось бы, всё должно было распуститься к лету, но этого не произошло. У клубники, например, период вегетации задержался на 10 дней, в отсутствие морозов выжило большое количество насекомых, патогенов и возбудителей болезней. Урожай созрел позднее и оказался меньше обычного. Если есть мороз, но нет снега, вымерзают все луковичные и травянистые растения, потому что снег, как одеяло, защищает их от низких температур. Климат же нынешней зимы — наиболее подходящий для нашей полосы, — рассказал агроном.

Различные ЧП нынешней зимы связаны с объемом выпавших за один раз осадков, поэтому весной стоит ожидать увеличения числа лавин, паводков и селей, подчеркнул Алексей Кокорин.

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