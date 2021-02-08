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В Гидрометцентре дали прогноз погоды на февраль в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Ридусом» в понедельник, 8 февраля, рассказал, что в первой половине феврале и в начале марта в Московском регионе ожидается нестабильная погода со скачками температур.

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По словам специалиста, в указанный период ожидается неоднородная погода. Будут фиксироваться как понижение температуры ниже –15…–20 градусов, так и оттепели.

Вильфанд напомнил, что во вторник, 9 февраля, в Москве ожидается самый холодный день на этой неделе. По прогнозам специалиста, в ночь на вторник температура воздуха составит –23…–28 градусов. Днем в столице ожидается до –12…–14 градусов, в области — до –17 градусов. Далее ожидается постепенное смягчение морозов, отклонение от нормы наблюдается в среднем на 5–10 градусов.

По словам Вильфанда, температура воздуха днем в среду, 10 февраля, составит в столице –10…–15 градусов. Существенных осадков до пятницы, 12 февраля, в регионе не ожидается.

«В пятницу и субботу заметный снегопад, при этом температура все равно будет около −15…−16 градусов ночью и около –10 градусов днем», — отметил метеоролог.

Ранее, 8 февраля, синоптики предупредили о рекордном снегопаде в столичном регионе в конце недели. Ожидается, что высота снежного покрова вырастет минимум на 20 см.

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