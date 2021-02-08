Синоптики предупредили о рекордном снегопаде в Москве в конце недели

В Московском регионе в конце недели ожидается рекордный снегопад. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам метеорологов, сильные морозы в столице сменятся рекордным снегопадом из-за борьбы арктического антициклона и южного циклона, пишет агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 9 февраля, в Москве ожидается мороз до –25 градусов в ночное время, до –15 градусов днем. Этот день может стать самым холодным с начала зимы. К концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха. В пятницу, 12 февраля, в столицу придут снег и метель. Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром, значительным ухудшением видимости. Сильный снегопад будет идти в течение всего дня, за сутки в городе выпадет рекордное количество осадков. За пятницу и субботу, по прогнозам, может выпасть свыше половины месячной нормы осадков: сугробы вырастут минимум на 20 см, пишет РИАМО. Высота снега в столице в настоящее время составляет 31–35 см.

Метеорологи предполагают, что будет побит суточный рекорд 1973 года, когда в столице выпало 7,3 мм осадков, пишет «Москва 24».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник, 8 февраля. По прогнозам специалистов, днем температура воздуха в столице составит –14... –12 градусов, к ночи столбики термометров опустятся до –27... –25. Атмосферное давление сохранится в пределах 751–753 мм ртутного столба.