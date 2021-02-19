Похолодание в Техасе становится причиной глобального нефтяного кризиса

Морозы в Техасе приводят к глобальному нефтяному кризису. Проблемы с электричеством могут вызвать волнение на рынке. По словам трейдеров и руководителей компаний, в стране без доступа оказалось более 4 млн баррелей в день. Это почти 40% от всего количества. Крупнейший завод страны закрылся, и переработка снизилась по меньшей мере на 3 млн баррелей в день, передает телеканал «Известия». Проблем добавило и то, что водные пути, по которым поставляется американская нефть, были заблокированы почти неделю. Из-за сокращения добычи сырья в США фьючерсы на нефть находятся на максимуме более чем за год. Трейдеры считают, что показатели вырастут еще из-за снижения мощностей.

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