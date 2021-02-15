Северный плюс: как российский нефтегаз смог добиться успеха в 2020-м

В настоящий момент «Роснефть» — единственная компания нефтегазового сектора, сумевшая продемонстрировать в прошлом году прибыль. Она составила 147 млрд рублей. Хотя убытки многих крупных игроков во время пандемии достигли $20 млрд, рассказали «Известиям» эксперты после встречи Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, прошедшей 15 февраля. Согласно оценкам аналитиков, по итогам 2020-го дивиденды за акцию «Роснефти» могут составить примерно 6,94 рубля, а дивидендная доходность — 1,4%. Серьезного успеха, в частности, удалось добиться за счет геологоразведки и поисков месторождений на шельфе, чем в прошлом году не занималась ни одна другая нефтяная компания мира.

Успешный год

В 2020-м, несмотря на пандемию и сокращение добычи в результате договоренностей по линии ОПЕК+, «Роснефть» смогла продемонстрировать положительную динамику. Так, по итогам года компания получила 147 млрд рублей чистой прибыли, в отличие от целого ряда международных «мейджеров», отметил Игорь Сечин. В частности, речь идет о таких крупных игроках, как ExxonMobil, Chevron, Shell или Total, которые закончили год с убытками, добавил руководитель российского нефтегазового гиганта. Хорошая прибыль позволила «Роснефти» сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объеме 50%, пояснил он.

— Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы, — сообщил президенту собеседник. — Я допускаю, что в отчетностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то еще лидеры, но на сегодняшний день это так.

Компания смогла сократить чистый финансовый долг почти на $10 млрд. В прошлом году также было открыто сразу несколько новых месторождений нефти и газа. В частности, речь идет о новом арктическом месторождении с суммарными запасами в 514 млрд куб. м газа и 53 млн т конденсата на участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море. Оно было названо в честь полководца маршала Рокоссовского в связи с 75-летием Победы, которая отмечалась в прошлом году.

Кроме того, в ходе бурения на структуре «Викуловская» (лицензионный участок «Восточно-Приновоземельский-1») «Роснефть» открыла месторождение маршала Жукова с запасами газа в 800 млрд куб. м. Важным событием также стало открытие Западно-Иркинского месторождения на севере Таймыра в рамках проекта «Восток Ойл» с запасами нефти свыше 500 млн т. К слову, в проект «Восток Ойл» входят Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых — Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. По данным «Роснефти», планируется, что к 2030 году на проекте будет добываться более 100 млн т нефти в год.

По итогам 2020-го прирост запасов по действующим активам «Роснефти» составил более 700 млн т нефтяного эквивалента по международным категориям, сообщил Игорь Сечин. Объем добычи за год составил 256,2 млн т нефтяного эквивалента. «Роснефть» также продолжает активно развивать международное сотрудничество. В качестве примера можно привести сделку с норвежской компанией Equinor по проекту разведки и добычи в Иркутской области.

— Крупнейшие международные инвестбанки и аналитики прогнозируют в целом дефицит энергоресурсов, рост их стоимости. Это обусловлено истощением ресурсной базы, обводнением залежей, снижением дебетов и нового тренда, который начинает реализовываться рядом нефтяных компаний на фоне падения спроса и перехода к «зелёной» энергетике, — по сокращению вложений в нефтегазовые проекты. Так что мы, разрабатывая эти новые месторождения, будем пытаться удовлетворить тот дефицит, который может возникнуть на рынке, — заявил Игорь Сечин.

Дальновидный подход

На данный момент «Роснефть» действительно является единственной крупной компанией, продемонстрировавшей прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2020 года, заявил «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— На сегодняшний день отчитались практически все западные фирмы. У ряда мировых «мейджеров» убытки достигли $20 млрд. На этом фоне уже можно констатировать, что российский нефтегаз прошел 2020 год наиболее успешно, — добавил он.

Достижение «Роснефтью» прибыли в нынешних условиях рынка — феноменальная ситуация, считает глава «ИнфоТЭК Терминал» Рустам Танкаев.

— Ситуация такова, что получить прибыль в нефтегазе практически невозможно. Все направления бизнеса в прошлом году из-за ковидного кризиса были убыточными. Однако «Роснефть» стала заниматься геологоразведкой, поисками на шельфе месторождений, что в прошлом году не делала ни одна другая нефтяная компания мира. И, в итоге, нашла два крупных месторождения и очень сильно повысила свою инвестиционную привлекательность, — отметил эксперт.

Также «Роснефть» смогла благодаря своим достижениям привлечь к инвестициям в проект «Восток Ойл» крупнейшую торговую компанию мира Trafigura, добавил аналитик.

— Там были уже открыты месторождения, проектируется нефтепровод, выбрана бухта, где будет строиться нефтеналивной терминал для транспортировки нефти по Северному морскому пути. То есть достижения есть и что показать инвестору есть, — добавил Рустам Танкаев.

Очень важным результатом «Роснефти» в 2020 году стал неожиданно резкий рост чистой прибыли до 324 млрд рублей в IV квартале, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

— Положительная чистая прибыль у «Роснефти» в IV квартале могла бы быть при росте цен на нефть в любом случае, вопрос только в ее размере. Но значительная часть чистой прибыли (примерно 154 млрд рублей) была получена за счет «прочих доходов», то есть прибыли от продажи доли в восточносибирских проектах норвежской компании Equinor и постановки на баланс доходов от приобретённой компании «Таймырнефтегаз», — отметила аналитик.

По итогам всего 2020 года дивиденды на акцию «Роснефти» могут составить примерно 6,94 рубля, а дивидендная доходность — примерно 1,4%, добавила эксперт.

— У «Роснефти» финансовые результаты за прошлый год получились даже лучше, чем у международных нефтяных гигантов, таких как Chevron или BP, показавших рекордные убытки, — добавила Наталья Мильчакова.

Из операционных достижений, безусловно, можно отметить запуск масштабного проекта «Восток Ойл» в Восточной Сибири, несмотря на сложную обстановку в мире, пандемию, санкции и низкие цены на энергоресурсы. А это говорит о том, что менеджмент компании смотрит на несколько лет вперед, заключила эксперт.

Между тем, во время встречи также обсуждалась проблема сжигания попутного нефтяного газа. Сейчас средний уровень его утилизации составляет 83%. В ближайшие два года «Роснефть» планирует довести этот показатель до 95%, сообщил Игорь Сечин. Хотя еще совсем недавно было меньше 60%, отметил Владимир Путин. Президента, однако, интересовали и темы социального характера, в частности, уровень средних зарплат сотрудников компании. По словам Игоря Сечина, доход зависит от квалификации работника, работы на промыслах и на перерабатывающих мощностях. Тем не менее, в среднем зарплата в компании превышает 80 тыс. рублей, подытожил он.

Между тем, нефтяная повестка у Владимира Путина продолжилась вечером уже на международном уровне. По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В частности, они обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+. Был подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей, сообщили в пресс-службе Кремля.