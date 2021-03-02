Сотня нефти: цены на черное золото могут взлететь до $100

Bank of America ожидает роста цен на нефть самыми быстрыми темпами с 1970-х годов. Хотя средняя цена будет колебаться в диапазоне $50 – 70, в определенные моменты она будет достигать и стодолларовой отметки. Схожие прогнозы сделали и некоторые другие аналитики. Уровня $70 марка Brent может достигнуть уже во втором квартале текущего года. Единственным существенным риском для нефти аналитики считают сделку с Ираном, которая может высвободить для мирового рынка миллионы баррелей в день. Подробности — в материале «Известий» .

Первые месяцы 2021 года продемонстрировали настоящее возрождение нефти как актива. С начала января Brent прибавила более $15, или почти 30% своей стоимости, достигнув докризисных уровней, наблюдавшихся год с небольшим назад. Во многом был продолжен осенний тренд, когда нефть в ноябре-декабре поднялась почти на $10 после полугода стагнации на низких уровнях. Оптимизм по поводу восстановления мировой экономики, стабильность в соглашении ОПЕК+ и даже невиданные холода в Техасе — все играло на руку черному золоту.

Сотня нефти Фото: TASS/AP/Steven Senne

Куда дальше могут пойти цены на нефть? Является ли текущий уровень $66 за баррель пределом возможного или придется вспомнить времена до 2014 года, когда трехзначные числа на сырьевых биржах были нормой? Аналитики ряда банков и компаний склоняются ко второму варианту. Согласно предыдущему прогнозу Bank of America, цены на Brent не должны были превысить $ 50 в среднем по итогам текущего года. Новый, вышедший на днях прогноз повысил цену сразу на $ 10.

Но это в среднем. В ближайшей же перспективе цены могут пробить отметку $ 70 за баррель, а на протяжении следующих двух лет подняться до $ 100 и выше. Одной из главных причин называется впечатляющий рост спроса на фоне подъема ВВП в Китае. Согласно прогнозу S&P Global Platts, потребление нефти во второй экономике мира может увеличиться в этом году на 3,5 – 4,5%. В Индии спрос на черное золото должен восстановиться до докризисных уровней к второму полугодию.

Не менее значимый фактор — колоссальный выброс ликвидности в экономику США, который ожидается в ближайшие месяцы в виде фискального стимула от президента Джо Байдена. Речь идет о $1,9 трлн, и, вероятно, это еще не последняя подобная инъекция. С одной стороны, эти деньги могут разогнать темпы экономического роста, с другой — уронить курс доллара, что уже происходит. Оба этих процесса для нефти весьма благоприятны.

Сотня нефти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Положительную роль играет и продолжающееся сокращение промышленных запасов, а также крайне осторожная политика американских производителей сланцевой нефти. Немалая их часть находится под тяжелым долговым бременем, и они не хотят слишком активно инвестировать в расширение производства. Наконец, ОПЕК+, убравшая в прошлом году с рынка почти 10 млн баррелей в день, судя по всему, тоже не намерена предпринимать скоропалительных решений. Скорее всего, Саудовская Аравия отменит свое одностороннее сокращение добычи в 1 млн баррелей в сутки, а сверх этого объемы добычи в рамках соглашения вырастут еще на 500 тыс. баррелей.

К прогнозу BofA присоединились и некоторые другие аналитики рынка. Так, азербайджанская Socar видит рост цен до $100, «учитывая, сколько на рынке ликвидности». Количество контрактов, заключенных с прицелом на эту цифру, со сроком исполнения в 2022 году за неделю выросло в Лондоне с 500 до 3950.

Как отметил в интервью «Известиям» аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин, если краткосрочный прогноз выглядит весьма убедительным, то отметка $ 100 за баррель все же весьма оптимистична и вряд ли будет достигнута на горизонте ближайших нескольких лет.

Сотня нефти Фото: REUTERS

— Связано это с тем, что восстановление будет происходить не только со стороны спроса, но и со стороны предложения: в соответствии с текущими ожиданиями относительно уровня 2020 году мировое потребление жидких углеводородов вырастет на 5,4 млн баррелей в день в 2021 году, в 2022 году — еще на 3,5 млн баррелей в сутки, объем производства же покажет рост на 3 млн и 3,5 млн баррелей в сутки соответственно. В результате на рынке в ближайшие годы сохранится небольшой дефицит в объеме порядка 0,4 млн баррелей в сутки, что вряд ли приведет к столь существенному увеличению котировок.

— Конечно, исключать рост цен на нефть до $100, тем более на таком длительном горизонте, не стоит, — отмечает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. — Однако следует учитывать, что прогнозы BofA базируются на предпосылках отставания темпов восстановления предложения от темпов роста спроса на нефть, в частности из-за ограничений на добычу в странах ОПЕК+, что необязательно будет реализовано. При этом уже по итогам мартовского заседания ОПЕК+ может немного проясниться, насколько долго участники соглашения планируют ограничивать предложение нефти. В этой связи важно отметить, что, по некоторым сведениям, среди стран ОПЕК+ отсутствует консенсус относительно того, следует ли смягчать квоты в апреле или нет.

Сотня нефти Фото: Global Look Press/Chromorange

Что касается стимулирования экономики, то, по словам Зайцевой, очевидно, что в среднесрочной перспективе эти меры дадут свои плоды:

— Мировая экономика вернется на рельсы роста, и потребность в энергоресурсах будет возрастать. Однако результирующая цена нефти будет зависеть от того, насколько быстро предложение будет адаптировано под спрос.

Самая большая неопределенность здесь связана с Ираном. Страна, находящаяся под жестким прессом американских санкций, способна резко нарастить производство нефти в исключительно короткие сроки. Если договоренность об ослаблении санкционного режима все же будет заключена с подачи Джо Байдена, которого подозревали в наличии такого желания, то нефтяной рынок могут ожидать новые серьезные потрясения.

В любом случае текущие цены на руку России. Более того, они, быть может, даже больше, чем нужно правительству страны (для балансировки бюджета Москве достаточно $50 за баррель), поэтому-то представители нашей страны лоббируют в рамках ОПЕК+ более агрессивное повышение добычи. По словам Зайцевой, в таком случае есть реальный шанс удвоения нефтегазовых доходов.