Добычное дело: нефти предсказали рост до $85 за бочку в 2021 году

При самом оптимистичном сценарии цена на нефть в 2021 году может достичь отметки в $85 за баррель. Такая динамика будет возможна при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с коронавирусом, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Также нефтяные котировки подталкивают вверх снижение добычи в США, дисциплина в соблюдении сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. При этом аналитики предупреждают, что указанные факторы могут носить временный характер и в ближайшие месяцы более реалистичной представляется корректировка цен вниз.

Оптимистичный сценарий

Цены на нефть продолжают рост. За два последних дня стоимость черного золота выросла более чем на $2, достигнув отметки в $66,14 на 17:00 мск 25 февраля. С начала года нефть выросла в цене на 30%.

Устойчивое увеличение стоимости черного золота идет с начала ноября 2020 года — тогда она была ниже $37 за баррель, отметил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По словам эксперта, столь длительное и устойчивое увеличение нефтяных котировок связано с началом массовой вакцинации, которая дает надежду на победу над пандемией коронавируса в 2021 году. Это будет означать рост мировой экономики и, соответственно, увеличение спроса на нефть, считает эксперт.

Недавно аналитики Bank of America сообщили, что цены на нефть марки Brent могут вырасти до $70 за баррель уже во II квартале этого года и превысить $100 за бочку в следующие несколько лет. Прогнозы различных инвестиционных банков сильно отличаются друг от друга, некоторые из них выделяются особым оптимизмом или пессимизмом, что позволяет им попасть в поле зрения широкой мировой аудитории, отметил Вадим Иосуб.

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— С нашей точки зрения, при оптимистичном сценарии рост нефти в 2021 году может быть ограничен отметкой около $85 за баррель Brent. Это максимум, которого нефть достигала с сентября 2018 года, — сказал аналитик.

Помимо надежд на восстановление мировой экономики, росту цен на нефть способствуют и другие факторы, отметил генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев. Среди них — высокая дисциплина в рамках сделки ОПЕК+, неожиданно сильные холода и обильный снег, снижение добычи углеводородов в США, а также трения между Ираном и Штатами, которые не дают надежды на немедленную отмену антииранских санкций.

Из-за морозов и снега добыча нефти в США сократилась на 4 млн баррелей в сутки, что составляет около 40% общей добычи в стране в последнее время, отметил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Кроме того, важное место занимает растущая уверенность в начале нового сырьевого суперцикла и бегство в сырье как защиту от возможной инфляции, связанной с эмиссией доллара, — заявил Асхат Сагдиев. — Мы находимся в периоде повышенной волатильности на рынках, поэтому не исключаем роста цены до уровня $85 за баррель.

Но в базовом сценарии средняя цена нефти Brent в 2021 году составит порядка $60 за бочку, полагает специалист.

При этом эксперты отметили высокую волатильность нефти. В течение двух дней стоимость черного золота может показывать то воcходящую, то нисходящую динамику с разницей в $2–3.

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— Это следствие неустойчивого спроса на сырье из-за пандемии. Цены реагируют на любые поводы для роста или снижения. Это могут быть заявления ОПЕК, прогнозы МЭА относительно перспектив мирового спроса, данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США, статистика роста или снижения экономик Еврозоны и Китая и так далее, — сказал Федор Сидоров.

Если глобальное потребление в 2021 году составит 94–96 млн баррелей в сутки (против 100 млн баррелей в 2019 году), дефицита ждать не стоит, а профицит на рынке будет тормозиться усилиями ОПЕК+, считает эксперт.

Кратковременный эффект

Нефть может подняться до $80 за баррель или даже выше при условии восстановления глобального спроса, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но такой сценарий маловероятен — пандемия до конца этого года будет оказывать давление на рынки, а восстановление быстрым и резким не будет, уточнил эксперт.

— Кратковременный рост до такой отметки возможен, если в США добыча быстро не восстановится, а ОПЕК+ сохранит действующие квоты, — отметил он.

Очередное заседание министерского комитета ОПЕК+ пройдет в начале марта. На нем участники должны принять решение о дальнейшей судьбе сделки. По нынешним условиям только Россия и Казахстан могут наращивать производство черного золота на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. При этом Саудовская Аравия добровольно дополнительно сократила добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Добычное дело Министр энергетики РФ Александр Новак принимает участие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в он-лайн режиме Фото: Global Look Press/Ministry of Energy Russia

Котировкам будет сложно удержаться на нынешнем уровне, и в ближайшее время более вероятно их снижение, нежели рост, полагает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

— ОПЕК+ начнет постепенно наращивать добычу. Саудовская Аравия, скорее всего, вернет на рынок 1 млн баррелей в сутки. В марте будет значительно теплее, добыча нефти в США восстановится, — пояснил эксперт.