Без комментариев: почему комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций участникам сделки

Дисциплина участников сделки ОПЕК+ и ожидание завершения рецессии мировой экономики на фоне снижения заболеваемости будет способствовать росту нефтяных котировок, считают опрошенные «Известями» эксперты. По их мнению, в случае сохранения нынешней динамики рынка, в марте картель может увеличить квоты на нефтедобычу. При этом даже если ОПЕК+ решит продолжить ее сдерживать, это все равно приведет к росту цен на черное золото. Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ 3 февраля завершилась без рекомендаций по добыче, несмотря на оптимизм во взглядах на перспективы рынка среди стран нефтяного картеля. В ОПЕК+ допустили более быстрое восстановление спроса на черное золото во втором полугодии 2021-го в связи с активной вакцинацией от коронавируса.

Без рекомендаций

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал никаких рекомендаций участникам сделки по уровням добычи нефти после марта. При этом там допустили более быстрое восстановление рынка во второй половине года. Также в комитете отметили существенное дополнительное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией с 1 февраля 2021-го (саудиты в одностороннем порядке на февраль и март сокращают добычу на 1 млн баррелей в сутки) и дали положительную оценку соблюдения сделки другими странами, говорится в материалах организации.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ заключили в середине апреля 2020 года. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. С августа добычу немного нарастили. Сокращение составило уже 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. На встрече 5 января участники приняли решение, что в феврале и марте 2021 года производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно.

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Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 103%.

По данным ОПЕК+, дальнейшее распространение вакцин и снижение заболеваемости коронавирусом будет способствовать восстановлению экономического роста в целом. Также стабилизации рынка поможет дисциплина среди стран-участниц картеля, добавил эксперт.

Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании отметил рост оптимизма на рынке в отношении перспектив восстановления мирового спроса на нефть.

— Мы в настоящее время находимся в той стадии, когда на фоне распространения массовой вакцинации и улучшения макроэкономической повестки наблюдается рост оптимизма со стороны общественности по отношению к перспективам мирового нефтяного спроса, — сказал он.

Этот оптимизм привел к тому, что цены на нефть продолжили расти и приблизились к уровню $59 за баррель, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

3 февраля на 19:45 мск цена за апрельский фьючерс барреля Brent достигла отметки в $58,83, к 22:00 она опустилась до $58,52. При этом днем ранее, 2 февраля, черное золото также показало положительную динамику: c 10:00 до 20:00 мск нефть дорожала с $56,86 до $57,5 соответственно.

— Основная проблема мирового нефтяного рынка, с точки зрения ОПЕК+, это увеличение добычи независимыми производителями, — добавил Олег Богданов.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и другие страны ОПЕК+ нацелены на 100%-ное выполнение сделки. Однако, по его словам, картелю необходимо уделять особое внимание динамике добычи нефти производителей, не входящих в альянс.

Мировой рынок

Среди крупных производителей нефти, не участвующих в сделке — США, Бразилия, Норвегия, Канада. При этом, как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, лишь Соединенные Штаты действительно способны своими объемами существенно повлиять на рынок. Добыча в этой стране составляет около 11 млн баррелей в сутки, что суммарно превосходит все остальные перечисленные страны вместе взятые.

— Конечно, в ОПЕК+ будут следить за состоянием мирового рынка, за добычей в указанных странах. Однако в первую очередь внимание будет обращено на США. Эта страна уже обрушала нефтяные котировки резким увеличением нефтедобычи. Правда за последние месяцы она стабилизировалась на одном уровне и ее резкий рост маловероятен, — отметил аналитик.

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По словам Александра Фролова, хотя мировая экономика восстанавливается, динамики этого процесса пока недостаточно, чтобы страны ОПЕК+ решили менять условия сделки. Поэтому увеличение квот возможно ожидать лишь в марте при сохранении нынешней динамики роста спроса и уровня добычи в мире, заключил он.

Как писали «Известия», по данным Международного энергетического агентства, в 2021 году ожидается, что мировой спрос на черное золото восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки до 96,6 млн, после беспрецедентного обвала на 8,8 млн в 2020-м.

При этом, по мнению Александра Фролова, даже если ОПЕК+ решит продолжить сдерживать нефтедобычу, это вновь приведет к увеличению котировок.

— Цены на нефть позитивно реагируют на любую новость про ОПЕК+. Это связано с тем, что альянс за прошедшее время доказал свою эффективность в качестве гораздо более эффективного регулятора нефтяного рынка, чем классический ОПЕК. Доказал, что успешно справляется со своей основной тактической задачей — распродажей избытка накопленных запасов нефти, — заключил он.

Ранее эксперты прогнозировали «Известиям», что оснований для роста цены до $60 и выше недостаточно — стоимость бочки закрепится на длительный период на уровне $58.

По мнению Александра Разуваева, нынешнее повышение цен на нефть будет способствовать укреплению рубля и сглаживать возможные геополитические риски. В бюджет России на 2021 год заложена цена отсечения нефти в $43,3 за баррель, доходы от продажи черного золота дороже будут направляться в ФНБ.