Не убавить, а прибавить: сможет ли нефть достичь планки в $60 за бочку

Накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+, запланированного на 3 февраля, нефть начала рост — во вторник цена апрельского фьючерса марки Brent поднялась выше $57,8 . Подорожание черного золота обусловлено несколькими факторами — среди них снижение заболеваемости коронавирусом в мире, вакцинация населения, ожидания сокращения мировых запасов нефти, а также дополнительные ограничения добычи с февраля в некоторых странах ОПЕК+. Однако эксперты считают, что оснований для роста цены до $60 и выше недостаточно — стоимость бочки закрепится на длительный период на уровне $58 . Комитет ОПЕК+ 3 февраля оценит, достаточно ли текущих объемов добычи для баланса рынка, и насколько добросовестно участники картеля выполняют свои обязательства.

Положительная динамика

2 февраля стоимость нефти ускорила рост. В 18:40 мск цена за апрельский фьючерс барреля Brent достигла отметки в $57,81. При этом днем ранее, 1 февраля, черное золото также показывало положительную динамику: c 11:30 до 22:30 мск нефть дорожала с $55,6 до $56,47 соответственно.

— Цены на нефть повышаются, так как Саудовская Аравия в одностороннем порядке на февраль и март сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки — такое решение было принято еще в декабре. Кроме того, Ирак и ряд других стран-участников ОПЕК снижают добычу сырья на этот период в общей сложности еще на 0,4 млн баррелей в сутки , чтобы компенсировать производство нефти в рамках квот на протяжении прошлого года, — заявил «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

3 февраля состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Страны-участники организации в первую очередь, будут оценивать, достаточно ли текущих объемов добычи для баланса рынка, и насколько тщательно участники картеля выполняют свои обязательства , добавил эксперт. Кроме того, ожидаются и прогнозы относительно темпов восстановления спроса на нефть в мире на 2021 год. От этого будет зависеть размер квот для стран на период после марта.

А до этого времени производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно, писали «Известия».

Способствует росту нефтяных котировок и снижение опасений рынка насчет низкого спроса на энергоносители в мире: число новых заболеваний COVID-19 пошло на спад , а это, безусловно, положительный сигнал для сектора сырья в том числе, отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

2 февраля ВОЗ сообщила, что средняя скорость распространения коронавируса в мире сократилась почти в два раза по сравнению с максимальными показателями января. В организации уточнили, что за последние сутки было зафиксировано 444,5 тыс. новых случаев COVID-19, это одно из минимальных значений с начала года.

— Безусловно, вакцинация, которая активно идет в Европе и США, дает надежду на восстановление мировой экономики, — отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

В России выпущено около 8,2 млн доз вакцин от коронавируса, сообщала в конце января вице-премьер Татьяна Голикова. В США, по данным Bloomberg, ежедневно прививки от коронавируса делают около 1,3 млн человек. В Европе из-за проблем с поставками темпы вакцинации остаются медленными.

Умеренный оптимизм

Оснований для роста цены нефти выше $60 сегодня недостаточно. Этому будут способствовать данные о стабильном увеличении потреблении черного золота в развитых странах, но ни у кого нет точных прогнозов, когда это может произойти , считает Артем Деев.

— Вероятнее всего котировки дойдут до максимума в $58, где закрепятся на долгое время, если не будет негативных новостей о пандемии и вакцинации, — отметил эксперт.

Также среди факторов сдерживания роста нефтяных цен — возможность снижения спроса со стороны Катая в ближайшие недели , отметила Анна Бодрова.

— С 12 февраля страна уходит на новогодние каникулы на две недели, а это основной мировой импортер. Поэтому положительных новостей с этой стороны ждать не приходится. При этом рынок сейчас присматривается к рискам, которые могут прийти из Китая — из-за тех же самых двухнедельных каникул в Поднебесной может произойти вспышка численности заболеваний коронавирусом , — заключила аналитик.

В ходе предстоящего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ вероятнее всего будут сделаны осторожные оценки ситуации на мировом рынке, считает Артем Деев.

— Масштабы пандемии, многочисленные карантинные ограничения и слабые темпы вакцинации в развитых странах пока не дают оснований надеяться на то, что спрос восстановится до уровня 2019 года , — заключил он.

Страны ОПЕК+ могут сохранить существующий уровень добычи нефти, либо рассмотреть его небольшое увеличение, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Оптимистичные взгляды о том, что с января 2021 года мировой спрос вырастет на 2 млн баррелей, не оправдались. Однако самое главное, что оно все же происходит . Сохранение нынешнего уровня добычи нефти, либо небольшое его увеличение положительно скажутся на нефтяных котировках и приведут к их незначительному росту, — заявил он.

Подобная политика нефтяного картеля будет способствовать постепенной распродаже избытка накопленных запасов нефти, что сегодня является главной задачей ОПЕК+, заключил эксперт.

«Известия» направили запрос в ОПЕК. По данным Международного энергетического агентства, ожидается, что в 2021 году мировой спрос на черное золото восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки до 96,6 млн после беспрецедентного обвала на 8,8 в 2020-м.