Новый курс: продолжат ли расти цены на нефть

Цена на нефть практически достигла допандемийного уровня. Стоимость черного золота марки Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года. Причинами стали чрезвычайная ситуация в Техасе из-за мощных осадков, заявление Саудовской Аравии об очередном перехвате беспилотника со взрывчатыми веществами, а также массовая вакцинация от COVID-19. Инвесторы верят, что после победы над вирусом мировую экономику ожидает восстановление спроса, поэтому нефть в ближайшее время может подняться в цене до $65, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Но подобный рост будет недолгим: возможен новый откат цен вниз, предупреждают аналитики.

Позитивная тенденция

Стоимость нефти марки Brent 15 февраля поднялась выше $63 за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов ICE. На 5:00 мск стоимость апрельских фьючерсов на черное золото достигла показателя в $63,76. К 8:15 мск она незначительно опустилась до $63,27.

— В 2019 году, до распространения коронавируса, нефть находилась в диапазоне $57–73 за баррель, так что сейчас цены вернулись примерно в середину допандемийного коридора , — отметил генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.

На рынках царит позитив, связанный с мерами поддержки экономики США в размере $1,9 трлн и серьезными темпами вакцинации , считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Инвесторы и трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление глобальной экономики, и это стало главным фактором роста котировок сырья, полагает эксперт.

Такого же мнения придерживается и Асхат Сагдиев. Цены на нефть также растут и на фоне сообщений о высокой дисциплине в исполнении сделки ОПЕК+ , добавил аналитик.

— Саудовская Аравия сократила добычу нефти дополнительно к соглашениям в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки на февраль и март. Другие страны (Нигерия, Иран, Казахстан) снижают добычу в этот же период в порядке компенсации превышения квот в прошлом году (на 0,425 млн баррелей в сутки), — уточнил Артем Деев.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ заключили в середине апреля 2020 года. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. С августа добычу немного нарастили. Сокращение составило уже 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. На встрече 5 января участники приняли решение, что в феврале и марте 2021 года производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Рост нефтяных котировок вызвали и другие краткосрочные факторы , отметил «Известиям» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

— В американском штате Техас объявлена чрезвычайная ситуация: на фоне мощных осадков и низких температур приостановлена работа большинства ветряных электростанций и значительно возросло потребление традиционных энергоносителей. Неспокойно и на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия заявила об очередном перехвате беспилотника со взрывчатыми веществами из Йемена , — отметил эксперт.

На таких новостях в ближайшие дни нефть может разогнаться до отметки в $65 за баррель , считает аналитик.

Основной фактор

Основной фактор, укрепляющий надежды инвесторов на быстрое восстановление глобальной экономики — массовая вакцинация в разных регионах , считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

— Победа над пандемией и снятие ограничительных мер приведет к быстрому восстановлению мировой экономики и росту спроса на нефть. С другой стороны, производство вакцин и процесс вакцинации уже сталкивается с различными логистическими сложностями и идет не так быстро, как предполагалось. В свете этого новые прогнозы уже выглядят менее оптимистично, — заключил эксперт.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что количество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за всё время пандемии. При этом в Европе из-за проблем с поставками препарата темпы вакцинации остаются медленными, писали «Известия».

Новый курс_4 Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Ход прививочной кампании сегодня напрямую связывают с восстановлением рынка нефти. Глобальный спрос на черное золото в 2021 году вырастет на 5,8 млн баррелей, до 96,1 млн баррелей в сутки, сказано в февральском отчете ОПЕК. Но это на 100 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущей оценки.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн баррелей в сутки, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, прогнозировало Международное энергетическое агентство. При этом спрос на нефть упадет на 1 млн баррелей в сутки в I квартале 2021 года по сравнению с IV кварталом прошлого года, считают в МЭА.

— Фундаментально текущий рост цен не обоснован. В лучшем случае рынок сейчас сбалансирован, а в худшем — предложение превышает спрос. Поэтому в ближайшие недели стоит ожидать мощной коррекции в ценах на нефть, они быстро могут вернуться в район $50 за баррель , — считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак дал свой прогноз относительно цен на нефть. По его мнению, средняя цена на черное золото в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель.

Рост цен, безусловно, выгоден для российского бюджета и будет способствовать укреплению рубля, отметил Вадим Иосуб. Увеличение стоимости нефти до $65 за баррель будет способствовать снижению доллара ниже 72,5 рубля и снижению евро ниже 88 рублей, заключил он.