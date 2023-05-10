В следующих Сириях: чем закончилась четырехсторонняя встреча в Москве

Очередной этап турецко-сирийского урегулирования при посредничестве России и Ирана — встреча на уровне министров иностранных дел — состоялся 10 мая в Москве. Следующим этапом должен стать саммит лидеров Сирии и Турции. При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров как хозяин встречи предложил создать дорожную карту по ряду проблем, мешающих примирению Анкары и Дамаска. Дипломат выступил против «грубого внешнего вмешательства в дела региона, в особенности с использованием военной силы». При этом, по его информации, США сейчас приступили к формированию так называемой «Армии свободной Сирии» с участием боевиков, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

Примиряя соседей

Открывая встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана Сергей Лавров напомнил: нынешняя встреча — один из этапов длительного сирийского урегулирования, которому предшествовали несколько раундов переговоров на уровне военных и представителей спецслужб. В частности, 25 апреля в РФ прошла вторая встреча с участием министров обороны России, Сирии, Турции, а также подключившегося к этому формату Ирана. Предполагается, что итогом дипломатического процесса станут переговоры на уровне президентов Сирии и Турции.

Лавров в целом отметил важность нормализации отношений САР с другими странами региона, включая Египет и Саудовскую Аравию, а также возобновление при посредничестве Пекина дипломатических контактов между Эр-Риядом и Тегераном. Кроме того, 7 мая было объявлено о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств, и уже 19 мая президент Сирии Башар Асад приглашен на саммит этой организации, который пройдет в Саудовской Аравии.

По итогам четырехсторонней встречи Лавров предложил создать дорожную карту сирийско-турецкой нормализации, которая будет представлена главам государств.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— Эта дорожная карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон — Сирии и Турции — по приоритетным для них темам, что подразумевает и решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-км границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов, — сказал министр.

Кроме того, он призвал восстановить разорванные ранее из-за боевых действий транспортно-логистические связи и торгово-экономическое взаимодействие между Турцией и Сирией, способствовать безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на территории, подконтрольные Дамаску. В этой связи руководитель российского внешнеполитического ведомства предупредил, что Евросоюз 15 июня созывает донорскую конференцию по Сирии без приглашения представителей властей этой страны. При этом собранные средства пойдут на содержание лагерей беженцев, чтобы «беженцы как можно дольше оставались за пределами САР».

— Для нас же содействие безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания в Сирии, обеспечение их права на поддержку является одним из ключевых принципов, — сказал глава МИД России.

Борьба за Сирию

Российский министр подчеркнул недопустимость «грубого внешнего вмешательства в дела региона, в особенности с использованием военной силы», в том числе размещения на сирийской территории иностранных воинских контингентов.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой «Армии свободной Сирии» с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. — «Известия») и других террористических организаций. Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране, — считает глава российского МИД.

Министр иностранных дел Турции по итогам переговоров сообщил: «мы подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом, обеспечения инфраструктуры для репатриации, продвижения политического процесса и территориальной целостности Сирии».

Как заявил «Известиям» старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, четырехсторонняя встреча по Сирии в Москве отражает политическую борьбу за влияние в этой стране.

— Ситуация на Ближнем Востоке неоднозначная, происходят процессы, которые вполне возможно будут идти вразрез с интересами Ирана и России. За Сирию идет серьезная борьба. Совещание на уровне глав МИД, с моей точки зрения, это такая попытка удержать Сирию в ирано-российском лагере, — полагает эксперт.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По словам программного координатора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Бочарова, Сирия — ключевой элемент ближневосточной политики Москвы, а состоявшаяся встреча — определенная дипломатическая победа РФ.

— Россия сохраняет в этой стране свое военное присутствие. Если говорить об Иране в Сирии, то здесь также нет оснований говорить о снижении влияния Тегерана. Иранисты называют Сирию «золотым звеном» шиитской цепи, и Иран уходить оттуда не собирается. Учитывая тенденцию к примирению, которая сейчас наблюдается на Ближнем Востоке, сотрудничество Сирии с Саудовской Аравией и рядом других стран ЛАГ не выглядит для Ирана чем-то неприемлемым, — отметил эксперт.

Турецкий гамбит

Впрочем, участие Турции в этой четырехсторонней встрече в Москве стоит рассматривать как опосредованное присутствие в сирийском урегулировании члена НАТО, считает Чупрыгин.

— Турция не может не принимать участие, потому что она находится в рамках астанинского процесса, который худо-бедно имел какие-то результаты, и для Турции это одна из официальных рамок, которые легитимируют ее присутствие в Сирии. Есть еще один момент: Турция — член НАТО, а этому блоку совсем небезразлично, когда один из его членов имеет возможность поучаствовать в таком формате, — добавил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Под контролем сирийского правительства сейчас находится около 65% ее территории, а большую часть северо-восточных провинций Ракка, Хасака, а также северные части провинции Дейр Аз-Зор контролируют Сирийские демократические силы, состоящие в основном из курдских ополчений. Часть Идлиба заняло радикальное движение «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ организация). Несколько районов в Алеппо, Ракке, Хасаке и Идлибе находится под фактическим протекторатом Анкары, который был установлен по итогам турецких военных операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

При этом еще 5 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на границе с Сирией и Ираком не завершены, Анкара ждет подходящего момента. До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, и она может начаться в любой момент. В ходе мартовского визита в Москву Башар Асад заявлял, что согласен встречаться с турецким коллегой только в случае, если Турция выведет войска с территории Сирии.

Впрочем, в настоящий момент пока с уверенностью нельзя сказать, кто на сирийско-турецком саммите, если он все же состоится, мог бы представлять Анкару, поскольку 14 мая в стране пройдет первый тур президентских выборов. При этом, судя по последним опросам, победа Эрдогана совсем не гарантирована. Однако даже в случае успеха оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах Анкара не будет выводить войска, считает Андрей Чупрыгин. «Есть объективные интересы, и ни один из избранных руководителей страны, какой бы политической ориентации он ни был, не может их игнорировать», — отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Тем не менее четырехсторонняя встреча глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии — шаг в верном направлении, поскольку добиться политического урегулирования сирийского кризиса было бы трудно без диалога с Турцией, которая сохраняет контроль над рядом северных районов Сирии, добавил Иван Бочаров.

— В этом вопросе Сирии и Турции до сих пор очень трудно найти сближение позиций. Политическое урегулирование ситуации в САР упирается не только в позицию Турции, главная проблема — вопрос реинтеграции северо-восточных районов Сирии. Они контролируются Сирийскими демократическими силами, состоящими преимущественно из курдских ополчений. Политическое урегулирование сирийского кризиса вряд ли будет возможно без учета их интересов, — отметил он.

При этом проведение саммита Турции и Сирии на уровне президентов в ближайшее время вряд ли возможно, считает эксперт. «У них разорваны дипломатические отношения. Любые двусторонние контакты пока носят очень ограниченный характер», — резюмировал Иван Бочаров.